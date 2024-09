Zara McDermott und Sam Thompson glänzen bei NTAs in London

Zara McDermott (27) und ihr Freund Sam Thompson (32) haben auf dem roten Teppich der National Television Awards 2024 in London alle Blicke auf sich gezogen. Die Reality-TV-Bekanntheit glänzte in einem eleganten, schwarzen, figurbetonten Fishtail-Kleid mit einem auffälligen Dekolleté-Ausschnitt, der ihre Oberweite perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte die Beauty dezenten Schmuck, knallroten Lippenstift und steckte ihr Haar zu einem strengen Half Bun zusammen. Ihr Partner an ihrer Seite zeigte sich ebenso schick in einem komplett schwarzen Look aus Anzug, Hemd und Krawatte. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase verlieh er seinem Outfit eine gewisse Coolness. Gemeinsam posierte das Paar auch für süße Familienfotos mit Sams Schwester Louise Thompson (34) und ihrem Partner Ryan Libbey.

Sams Highlight des Abends: Er und sein Freund Pete Wicks (35) hatten erstmals die Moderation der Awards vom roten Teppich übernommen. Währenddessen trafen sie dort unter anderem auf glamouröse Gäste wie TV-Bekanntheit Holly Willoughby (43) oder auch Schauspielerin Michelle Keegan (37). Die Britin war bei den diesjährigen NTAs in insgesamt drei Kategorien für ihre herausragenden Leistungen in der Netflix-Serie "In ewiger Schuld" und dem Drama "Brassic" für eine Auszeichnung nominiert. Sie bezauberte auf dem Red Carpet in einem asymmetrischen Minikleid mit V-Ausschnitt, spitzen High Heels und einer neuen Pony-Frisur.

Michelle besuchte die Awards ebenfalls in Begleitung: Das Model kam gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark Wright. Das Paar geht bereits seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Im "Happy Place"-Podcast enthüllte Michelle ihr Liebesgeheimnis. "Ich denke, das Wichtigste ist, beste Freunde zu sein", gab sie zu verstehen. Außerdem versuchen die beiden, sich, wann immer es möglich ist, überall hin zu begleiten. So zog Mark einmal für sechs Wochen nach Australien, als seine Gattin dort an einem Projekt arbeitete.

Getty Images Ryan Libbey, Sam Thompson, Louise Thompson und Zara McDermott, September 2024

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan bei den National Television Awards 2024

