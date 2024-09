Franca strahlt am B-Day mit Christian Lindner auf Red Carpet

Franca Lehfeldt (35) strahlte an ihrem 35. Geburtstag auf dem roten Teppich, als sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Lindner (45) die Veranstaltung "Bild100" in Berlin besuchte. Die Reporterin trug an ihrem besonderen Tag ein stilvolles Outfit bestehend aus einem cremefarbenen Rollkragenpullover und einer weißen High-Waist-Stoffhose mit breitem Schlag. Der Politiker, in einem dunklen Anzug gekleidet, stand im perfekten Kontrast zu ihrer strahlenden Erscheinung. Das jährliche Event bringt Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik sowie Prominente aus Sport und Entertainment zusammen.

Neben dem Paar nahmen außerdem weitere prominente Gäste wie Vitali (53) und Wladimir Klitschko (48), Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61) an der Veranstaltung teil. Besonders freudig zeigte sich die Journalistin, als sich die deutsche Dressurreiterin Isabell Werth (55) zu ihnen gesellte und für einige Fotos posierte, wie Gala berichtet. Einen Tag nach dem Event bedankte sich Franca in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche, über die sie sich sehr freue.

Christian und Franca sind seit Juli 2022 verheiratet und hatten sich auf der Insel Sylt das Jawort gegeben. Allmählich wollen die Turteltauben auch sesshaft werden. "Ich habe für mich gesagt, ich möchte nicht mehr improvisiert leben. Ich bin die letzten Jahre oft umgezogen, habe unterschiedliche politische Jobs gehabt. [...] Meine Frau und ich haben entschieden, dass wir an einem Ort Wurzeln schlagen möchten. Man hat ein Hauptquartier, wo dann an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt", plauderte der Politiker vor wenigen Monaten gegenüber Bunte aus.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im September 2024

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner

