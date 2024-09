Heißer Anblick: Hier zeigt sich Shawn Mendes oberkörperfrei

Shawn Mendes (26) sorgt wieder einmal für Schnappatmung! Im Musikvideo zu seinem neuen Hit "Nobody Knows" zeigt der Sänger nicht nur seine stimmlichen Fähigkeiten, sondern auch seinen durchtrainierten Körper. Im Clip, der am 13. September veröffentlicht wurde, tanzt Shawn zusammen mit seinen Freunden durch eine verschwommene Szenerie – und das obenrum ganz hüllenlos. Die Boys lassen ihrer Trauer im Video freien Lauf und verarbeiten ihren Herzschmerz auf die klassischste Weise: tanzen, trinken und ordentlich schwitzen. "Einfach drei verschwitzte Jungs, die über die Liebe heulen", kommentierte Shawn das Video mit einem Augenzwinkern auf Instagram.

Der Popstar präsentierte den Song erstmals Anfang dieser Woche bei seiner Performance bei den MTV Video Music Awards. Neben dem heißen Video zum Song haben Fans noch einen Grund zur Vorfreude: Am 18. Oktober erscheint Shawns neues Album, das den schlichten aber ergreifenden Titel "Shawn" trägt und nach vierjähriger Pause sein musikalisches Comeback markiert. Die Platte enthält nicht nur den neu veröffentlichten Track "Nobody Knows", sondern auch die bereits veröffentlichten Auskoppelungen "Why Why Why" und "Isn’t That Enough". Während "Nobody Knows" die Geheimnisse der Liebe thematisiert, dreht sich "Why Why Why" um eine verpasste Chance, Vater zu werden. Es sieht also so aus, als würde das eine Platte werden, die vor Herzschmerz und Emotionen nur so strotzt.

Nach seiner mitreißenden Performance bei den VMAs sorgte Shawn nicht nur auf der Bühne, sondern auch abseits der Veranstaltung für Aufsehen. Nachdem er auf dem roten Teppich posiert und live seinen neuen Song performt hatte, tauchte auf Social Media ein Video auf, das den Sänger feiernd und rauchend im Auto mit seinen Freunden zeigte – während die Preisverleihung noch in vollem Gange war. Wann und warum Shawn die Show verließ, bleibt unklar, doch Fans spekulieren, ob seine Ex-Freundinnen Camila Cabello (27) oder Sabrina Carpenter (25) etwas damit zu tun haben könnten.

Shawn Mendes, Sänger

Shawn Mendes, Sänger

