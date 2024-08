Fast Papa geworden? Das verrät Shawn Mendes in neuem Song

Shawn Mendes (26) hat die letzten Monate anscheinend eine Menge Zeit im Tonstudio verbracht: In letzter Zeit veröffentlichte er eine Menge neuer Musik! Vor wenigen Tagen auch die Single "Why Why Why" – beim genauen Zuhören fällt auf, dass der Sänger darin anscheinend eine ganz persönliche Geschichte erzählt! "Ich dachte, ich würde bald Vater werden", trällert der Popstar ausgelassen vor sich hin und hinterlässt bei seinen Zuhörern eine Menge Fragezeichen.

Weiter singt er in dem Song, diese Nachricht habe ihn zutiefst erschüttert, da er sich selbst noch wie ein Kind fühle. Doch von welcher Beziehung handelt das Lied des 26-Jährigen? Weitere Hinweise, zum Beispiel darüber, mit welcher Frau er diese Situation erlebt haben könnte, finden sich nicht in dem Text. 2021 ging seine Beziehung mit Camila Cabello in die Brüche. Statt einen klaren Schlussstrich zu ziehen, schienen die beiden Musiker aber in eine On-off-Beziehung zu rutschen, die bis heute die Gerüchteküche zum Brodeln bringt. In ihren vielen Beziehungspausen wurde Shawn allerdings auch mit einigen anderen Frauen gesehen, im vergangenen Jahr unter anderem mit Sabrina Carpenter (25) und seiner Chiropraktikerin Jocelyne.

Vermutlich werden die Fans es dem Hottie verzeihen, dass er durch die kryptischen Zeilen ein wenig Verwirrung stiftet. Vor den Neuveröffentlichungen gab es nämlich vier Jahre lang gar keine neue Musik von dem "Mercy"-Interpreten. Den Grund dafür gestand er inzwischen auf Instagram: Shawn hatte mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen. "Vor zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wer ich war. Vor einem Jahr konnte ich kein Studio betreten, ohne völlig in Panik zu verfallen", erzählte er ganz offen.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2021

Getty Images Shawn Mendes, 2023

