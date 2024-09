Nach Face-Lift: Katie Price lässt sich Lippen aufspritzen

Katie Price (46) kann es einfach nicht lassen. Nachdem sich das ehemalige Boxenluder erst kürzlich in der Türkei zum sechsten Mal das Gesicht straffen und sich im Anschluss noch die Zähne bleachen gelassen hatte, suchte sie jetzt erneut eine kosmetische Praxis auf. Freudig berichtet die britische Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story von ihrem neuesten Eingriff: "Ich habe mein Gesicht machen lassen, und was noch fehlte, waren die Lippen." In mehreren Clips präsentiert Katie das Ergebnis und schwärmt: "Sie sehen genau richtig aus. Ich bin so glücklich damit, wie ich aussehe."

Die Hoffnung ihrer Fans, dass damit nun endlich Schluss ist mit den zahlreichen Beauty-Eingriffen, zerschlägt Katie aber sofort. "Das Einzige, womit ich jetzt nicht zufrieden bin, ist mein Hintern", gesteht die fünffache Mutter und erklärt: "Das ist das nächste, was gefüllt werden muss. Ein schöner, mutiger, praller, pflaumiger Hintern."

Die 46-Jährige möchte nach eigenen Aussagen so aussehen wie eine Bratz-Puppe. Ihre Kinder Princess Andre (17) und Junior Savva Andre (19) haben von den unzähligen Schönheitseingriffen ihrer Mutter jedoch mittlerweile scheinbar genug. "Princess ist wütend und Junior ist peinlich berührt – er hat gesagt, dass Katie cringe ist und ernsthafte Hilfe braucht", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Closer und ergänzte: "Ihre Mutter ist zum Gespött und zur Zielscheibe von Witzen geworden. Es war schon vorher schlimm, aber jetzt ist es furchtbar – es wirkt sich so negativ auf alle Kinder aus."

Instagram / lift.aesthetics Katie Price, 2024

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Junior Andre und Princess Andre, August 2023

