Naturliebe: Prinz William und Kate behalten Tradition bei

Diese fröhliche Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Prinzessin Kate (42) hat ihre Chemotherapie beendet. Das verkündete sie vor wenigen Tagen mit einem Video im Netz. Darin sieht man ihre fünfköpfige royale Familie auf einem Spaziergang durch einen Wald. In späteren Aufnahmen sitzen alle gemeinsam auf einer großen Picknickdecke, genießen Snacks und spielen Karten. Wie Daily Mail jetzt berichtet, scheint genau das eine lange Familientradition im britischen Königshaus zu sein. Denn auf Fotos, die dem Magazin vorliegen, sieht man Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) mit ihren eigenen Kindern auf einer Picknickdecke vor dem schottischen Schloss Balmoral – vor 64 Jahren.

Die Aufnahmen von Kate und William (42) mit ihren Kindern sind etwas ganz Besonderes, allerdings nicht nur, weil sie die gesundheitliche Besserung der Prinzessin ankündigen. Sie zeigen die Familie in einem ganz anderen Licht als sonst und geben sehr private, intime Einblicke in die Dynamik zwischen den Eltern und ihren Kids. BBC berichtete dazu, dass es eine solche emotionale Botschaft zu Lebzeiten der verstorbenen Monarchin wohl kaum gegeben hätte. Elizabeth habe sehr viel Wert auf Etikette gelegt. Das zeigen auch die Aufnahmen der Picknicks aus den 60ern – denn selbst da trägt die königliche Familie sehr formelle Kleidung, während die modernen Royals in Jeans, Sneakern und T-Shirt relaxen.

Fortan dürfen sich die Supporter des Königshauses wieder auf mehr Auftritte der Prinzessin freuen. Wie Kate selbst in ihrem Video erklärt hatte, sei es ihr Wunsch, in den kommenden Wochen und Monaten ihren Posten wieder zu füllen und ihre royalen Pflichten wieder aufzunehmen. Allerdings ist die Arbeit trotzdem nicht ihr Fokus, wie sie weiterhin in dem Clip auf Instagram preisgegeben hatte. "Ich fokussiere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben", hatte sie gemeint und fügte dem bei, dass der Weg zur vollkommenen Heilung noch lang sei.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinzessin Kate, britisches Königshaus

