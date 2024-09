Oliver Pocher stichelt gegen Stefan Raabs Boxkampf-Comeback

Oliver Pocher (46) ist bekannt für seine scharfe Zunge – vor allem gegen seine TV-Kollegen nimmt er nur selten ein Blatt vor den Mund. Die wenigsten sollten also davon überrascht sein, dass er auch zu Stefan Raabs (57) angekündigtem Comeback, dem Boxkampf am kommenden Samstag, seinen Senf abgibt. Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" stichelt er gegen die TV Total-Legende: "Ich bin gespannt, wie innovativ es ist, als 57-Jähriger einer 45-jährigen Ex-Sportlerin in die Fresse zu hauen. Das ist lustig."

Stefan ist aber nicht der Einzige, der in dieser Folge ins Visier des 46-Jährigen gerät: Auch seine Ex-Frau Amira Aly (31) zieht der Comedian in seine Sticheleien mit rein. Er schlägt vor, gegen sie ebenfalls einen Boxkampf zu veranstalten. "Ja, wenn ich jetzt acht Jahre weg bin und dann komme ich auf einmal wieder und sage: 'Jetzt haue ich Amira auf die Fresse in meinem Kampf', sagen die Leute: 'Gucke ich mir mal an'", macht er sich lustig. Dann schießt er hinterher, er habe im Boxring keine Chance gegen die Mutter seiner Kinder, da diese unberechenbar sei. "Das ist schon eher der ägyptische als der österreichische Teil. Schieben wir schon mal den Messerblock etwas zur Seite", beendet er die Tirade mit einem Kommentar, der wohl unter die Gürtellinie geht.

Seit Anfang dieses Monats sind Oliver und die gebürtige Österreicherin offiziell geschieden. Ihre Scheidung lief aber alles andere als friedlich ab – die beiden lieferten sich einen nicht enden wollenden Schlagabtausch im Netz. Unter anderem das Thema Unterhaltszahlungen für die gemeinsamen Kinder trugen sie in der Öffentlichkeit aus. Die 31-Jährige unterstellte ihrem Ex nämlich, kein Kindergeld zu bezahlen. Diesen Vorwurf ließ der Moderator nicht auf sich sitzen: "Dadurch, dass wir das gemeinsame Sorgerecht haben, trägt jeder die Kosten der Kinder selbst. In Amiras Wahrnehmung hat sie im Jahr 480 Tage die Kinder, ich vier Stunden", echauffierte er sich in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!".

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

ActionPress Oliver Pocher und Amira Aly, Ex-Paar

