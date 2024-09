Oliver Pocher schlägt gegen Ex Amiras Anschuldigungen zurück

Sie sind offiziell geschieden und doch hält das Drama um sie an: Oliver Pocher (46) und seine ehemalige Herzdame Amira (31) streiten sich schon seit ihrer Trennung in aller Öffentlichkeit. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" hetzt er nun wieder gegen die Österreicherin – vor allem Amiras Aussage, er würde kein Kindergeld bezahlen, scheint ihm sauer aufzustoßen. Laut ihm stehe der Moderatorin kein Unterhalt für die Kids von ihm zu: "Du musst erst einmal Anspruch auf Kindesunterhalt haben", erklärt er und fügt hinzu: "Dadurch, dass wir das gemeinsame Sorgerecht haben, trägt jeder die Kosten der Kinder selbst. In Amiras Wahrnehmung hat sie im Jahr 480 Tage die Kinder, ich vier Stunden." Deswegen würde es ihr so vorkommen, als würde er nichts zahlen, obwohl er zum Beispiel die Kosten für die Krankenkasse und den Kindergarten übernehme.

Auch die Sache mit Amiras Nachnamen kann er nicht einfach auf sich sitzen lassen. In ihrem eigenen Podcast "Liebes Leben" erzählte die TV-Bekanntheit, dass sie sich unglaublich freue, wieder ihren Geburtsnamen zu tragen. Bei der Hochzeit hätte sie ihn nämlich eigentlich gar nicht ablegen wollen und hatte stattdessen einen Doppelnamen vorgeschlagen. Das hätte Oliver damals allerdings nicht für gutgeheißen. Der Komiker hält nun dagegen. Laut ihm soll das alles so nicht stimmen. Er habe ihr vor der Hochzeit verschiedene Varianten für den Nachnamen angeboten, wobei Amira erst gemeint hätte, sie würde gerne wie ihre Kinder heißen. Dann hätte sie gesagt, es sei ihr eigentlich egal. Tatsächlich soll er den Doppelnamen vorgeschlagen haben, doch wirklich diskutiert hätten sie das nicht.

Seit Anfang dieses Monats sind Amira und Oliver offiziell geschiedene Leute. Während Oliver seit der Trennung im vergangenen Jahr allerdings allein durchs Leben geht, hat Amira eine neue Liebe gefunden. Christian Düren (34) und die Moderatorin haben ihre frische Beziehung erst Ende Juli bekannt geben und zeigen sich seitdem immer wieder zusammen im Netz. Im August waren sie sogar zusammen im Urlaub in Österreich, wo Amira sich superglücklich beim Wandern in den Bergen zeigte.

Getty Images Oliver Pocher, 2019

Instagram / amirapocher Amira Aly und Christian Düren, 2024

