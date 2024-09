Show der Versuchung: So heiß wird es in Ushers Konzertfilm

Sollte dieser Film wohl lieber eine Altersbeschränkung bekommen? Vom 12. bis zum 15. September haben Usher (45)-Fans die Chance, einen Film zu seinen legendären Konzerten aus dem Jahr 2023 in der Pariser "La Seine Musicale" im Kino zu sehen. Der Streifen "Rendezvous In Paris" dokumentiert nicht nur die Auftritte des Sängers auf der Bühne – auch intime Momente vor und nach der Show wurden darin festgehalten. Intim ist da wohl das Stichwort – laut Berichten von The Sun mache es den Eindruck, Usher habe die Pariser Eventlocation in einen Stripclub verwandelt. Die Zuschauer erwarten eine "berauschende Mischung aus Hedonismus und umwerfenden Charts."

Heiße Tänzer und Tänzerinnen – den Namen des Sängers auf ihrem Hintern tätowiert – begleiten den "Love In This Club"-Interpreten. Dieser gibt sich als Verführer Nummer eins: Der 45-Jährige legt selbst heiße Tanzeinlagen und sogar einen Striptease hin – lässt sich dabei Wasser über den nackten Oberkörper laufen. "Es ist eine Show, die auf Versuchungen und schuldige Vergnügungen basiert", beschrieb der Künstler selbst seine Auftritte in Paris gegenüber dem Magazin und fügte hinzu: "Dinge, die man sich wünscht. Rendezvous und intime Momente zwischen zwei Menschen." Eine Sache betonte der "Yeah!"-Star: "Das ist eine R&B-Sache, das gehört da einfach dazu."

Ein Besuch im Kino könnte aktuell wohl ein kleiner Trost für viele Fans sein: Eigentlich wäre der Musiker gerade wieder auf Tour. Einige Konzerte musste Usher aber bereits schweren Herzens absagen – der Grund dafür ist eine Nackenverletzung, die er sich bei den Proben zuzog. Obwohl er sich direkt in medizinische Behandlung begab, war vorerst keine Besserung in Sicht. "Ich liebe meine Fans und danke euch für euer Verständnis, dass diese Verletzung ausgeheilt werden muss, damit ich euch die hundertprozentige Leistung geben kann, die ihr erwartet", meldete er sich dazu in einem Statement auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Usher, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Usher im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige