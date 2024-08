Nackenverletzung: Usher muss jetzt weitere Konzerte absagen

Vergangenen Mittwoch sollte Ushers (45) lang ersehnte "Past Present Future"-Tour starten. Das erste Konzert musste der Popstar aber wenige Minuten vor Beginn absagen. Nun verrät er seinen Fans auch, warum. "Anfang dieser Woche habe ich mir bei den Proben für die größte USHER-Show aller Zeiten eine Nackenverletzung zugezogen. Ich hatte gehofft, dass ich mit Physiotherapie und medizinischer Behandlung in der Lage sein würde, die Verletzung zu überwinden und für die Premiere bereit zu sein", heißt es in einem Statement auf Instagram. Doch dem sei nicht so – nun müssen weitere Shows abgesagt werden. Seine Verletzung sei noch immer nicht verheilt, weswegen die Ärzte dem "Yeah!"-Interpreten die Auftritte der restlichen Woche untersagt haben.

Für das Verständnis seiner Fans ist Usher zutiefst dankbar: "Ich liebe meine Fans und danke euch für euer Verständnis, dass diese Verletzung ausgeheilt werden muss, damit ich euch die hundertprozentige Leistung geben kann, die ihr erwartet." Zwar können sie ihren Superstar nicht wie erhofft bereits in dieser Woche sehen, dafür dann aber zum Ende des Jahres. Wie er weiter erklärt, werden die Shows vom 14., 16. und 17. August auf den 9., 10. und 12. Dezember 2024 verlegt.

Usher wird im Rahmen seiner "Past Present Future"-Tour auch nach Europa kommen. "Europa, bist du bereit? Nach dem epischen Erlebnis beim Super Bowl und der großen Nachfrage nach Shows in ganz Nordamerika freue ich mich, ankündigen zu können, dass ich zu euch komme [...]. Diese Tournee ist sowohl eine Feier der vergangenen 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft", lautete ein Statement des Musikers auf The Standard. Geplant seien Konzerte in London, Amsterdam, Paris und Berlin.

Getty Images "Yeah!"-Interpret Usher

Getty Images Usher, Juli 2024

