So gut soll es Ben Affleck nach der Trennung von J.Lo gehen

Jennifer Lopez (55) hat im August offiziell die Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht. Der US-amerikanische Schauspieler soll der Ehe im Moment aber alles andere als hinterhertrauern. Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber NewsNation. "Er ist so glücklich darüber, jetzt frei zu sein", erklärt der Informant und fügt hinzu: "Sie könnte alle Rachekleider dieser Welt tragen, sie könnte nackt über den Red Carpet laufen – ihn würde das völlig kalt lassen."

Damit spielt der Promi-Experte auf einen Red-Carpet-Look an, den J.Lo Anfang September trug. Bei der Premiere von "Unstoppable" in Toronto stolzierte die "Love Don't Cost A Thing"-Sängerin in einem supersexy Dress über den roten Teppich. Im Interview mit People räumte Jennifer sogar ein, dass sie anfangs an dem freizügigen Look zweifelte. "Es gab eine Diskussion darüber, ob ich es tun sollte oder nicht. Und ich dachte mir, sche*ß darauf", berichtete sie. Letztendlich habe sie sich aber gut gefühlt.

Nachdem schon seit einigen Monaten Trennungsgerüchte die Runde gemacht haben, reichte Jennifer am 20. August die Scheidungspapiere ein. Dieses Datum hatte für Bennifer – so wurden Ben und J.Lo von den Fans genannt – eine besondere Bedeutung: Es war der zweite Jahrestag ihrer Hochzeitsfeier. Die beiden gingen aber schon viel länger getrennte Wege. Als Datum der Trennung gab die Musikerin und Schauspielerin aber den 26. April 2024 an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige