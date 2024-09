Video aufgetaucht: Bestätigt Sommerhaus-Sarah die Trennung?

Sarah Kern (55) und Tobias Pankow sind derzeit als Paar im Sommerhaus der Stars zu sehen. Mittlerweile sollen sie jedoch getrennte Wege gehen. Haben sie etwa schon vor der Ausstrahlung ausgeplaudert, kein Paar mehr zu sein? Auf TikTok ist zumindest ein Video aufgetaucht, in dem die Designerin genau das andeutet. Darin ist zu sehen, wie Sarah und Tobias gemeinsam im Pool entspannen, während sie die Trennung offenbar bestätigt. "Wir sind hier als Freunde, nicht mehr als Paar, sondern als Freunde. Ja, das gibt es auch. Und ich finde es so toll, dass man befreundet bleiben kann."

An diesem Punkt setzte auch Tobias ein und erklärte etwas mehr zu den Hintergründen des mutmaßlichen Liebes-Aus: "Wir hatten ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr mit vielen Erlebnissen zusammen. Aktuell stehen wir beide vor großen Veränderungen, die unsere ganze Energie in Anspruch nehmen, sodass wir uns als Partner nicht mehr so ganz gerecht werden können." Auch der Unternehmer betonte, dass er weiterhin anstrebe, ein freundschaftliches Verhältnis zu Sarah zu pflegen. Das Video ist mittlerweile allerdings nicht mehr auf dem Social-Media-Profil der Blondine zu finden. Seither hat sich die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin auch nicht noch einmal dazu geäußert.

Es stellt sich also die Frage: Hat der Sommerhausfluch auch die beiden getroffen? Unüblich wäre es zumindest nicht, denn schon einige Beziehungen sind an dem Format zerbrochen. So gaben beispielsweise im vergangenen Jahr Ricarda Raatz (32) und Maurice Dziwak (26) schon vor Staffelbeginn ihre Trennung bekannt. Auch Luigi Birofio (25) und seine damalige Partnerin Dana Feist waren nach der vergangenen Staffel des Reality-TV-Formats kein Paar mehr.

