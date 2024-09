Zehn Jahre Ehe: Michelle Keegan verrät ihr Liebesgeheimnis

Michelle Keegan (37) hat das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe mit Mark Wright (37) gelüftet! Im Podcast "Happy Place" sprach die "In ewiger Schuld"-Darstellerin offen darüber, wie sie und Ehemann Mark Wright es schaffen, auch nach über zehn Jahren Beziehung den Funken am Leben zu halten. "Ich denke, das Wichtigste ist, beste Freunde zu sein", verriet Michelle und fügte hinzu, dass die beiden immer versuchen würden, sich gegenseitig zu begleiten, wann immer es möglich sei. Während Michelle 2022 für Dreharbeiten in Sydney war, entschloss Mark sich dazu, sechs Wochen nach Australien zu ziehen, um bei seiner Frau zu sein. "Wir sind einfach gerne zusammen unterwegs", betonte die ehemalige "Coronation Street"-Schauspielerin.

Erst kürzlich schwärmte auch der britische TV-Star auf Instagram von seiner Gattin und lobte ihre beeindruckende schauspielerische Leistung. "Ich kann nicht sagen, wie glücklich und stolz ich auf diese unglaubliche Frau bin, die ich meine Ehefrau nenne", schrieb er zu einem Beitrag. Mark hob in diesem Zuge zudem hervor, wie viel harte Arbeit hinter den Kulissen stecke, um im Schauspielgeschäft erfolgreich zu sein. "Ich bin dein größter Fan und stehe voll hinter dir", ließ der The Only Way Is Essex-Star seine Liebste wissen.

Michelle und Mark verbindet eine echte Traumliebe! 2012 funkte es während eines Urlaubs in Dubai zwischen den beiden, ein Jahr später machten sie ihre Beziehung bei den British Soap Awards offiziell. Die Frage aller Fragen stellte Mark seiner Angebeteten schließlich ganz romantisch in Dubai – am Ort ihres Kennenlernens. Drei Jahre nach ihrem Kennenlernen gaben sie sich dann in einer glamourösen Zeremonie das Jawort. Heute leben sie in einem luxuriösen Anwesen in Essex, das sie gemeinsam renoviert haben, und genießen dort ihr gemeinsames Glück.

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, 2019

Getty Images Mark Wright und seine Frau Michelle Keegan bei den Global Awards in London im März 2020

