Zu früh? Prinz George (11) absolviert seine erste Flugstunde

Der letzte Tag seiner Sommerferien hielt für Prinz George ein echtes Highlight bereit: Der Zweite der britischen Thronfolger nahm in der vergangenen Woche seine erste Flugstunde auf dem Flugplatz White Waltham in der Nähe des Städtchens Maidenhead wahr. Wie Augenzeugen The Sun berichten, flog der Elfjährige die Maschine aber noch nicht selbst – das übernahm fürs Erste sein Fluglehrer, dem er aber sehr interessiert zugeschaut haben soll. Dass George bereits so jung seine ersten Flugstunden absolviert, ist für ein Mitglied der Blaublüter nicht ungewöhnlich. "George ist erst elf Jahre alt, aber es ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Die königliche Familie hat eine stolze Tradition des Fliegens und es sieht so aus, als ob George der nächste in der Reihe ist", erklärte der Informant.

Zu seiner allerersten Flugstunde begleiteten George seine Eltern Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42). Der Prince und die Princess of Wales sollen ihn die ganze Zeit stolz beobachtet haben. "Seine Eltern sahen George vom Boden aus beim Fliegen zu, er flog mit einem Fluglehrer und liebte es", verriet die Quelle. Nach einer knapp einstündigen Einheit landeten George und sein Ausbilder schließlich wieder sicher. Danach ging es für George und seine Eltern in das Klubhaus des Flugplatzes. Dort sollen die drei einen ziemlich entspannten Eindruck gemacht haben. Georges erste Flugstunde war also offenbar ein voller Erfolg.

George tritt damit in die Fußstapfen vieler seiner Familienmitglieder, die im Laufe der Geschichte als Piloten flogen. Sein Papa war als ausgebildeter Hubschrauberpilot sowohl für die RAF Search and Rescue als auch für die East Anglia Air Ambulance tätig. Und William hätte offenbar immer noch große Lust, wieder eine Maschine zu steuern: "Ich würde gerne wieder fliegen, ich könnte mich freiwillig für ein Wochenende melden, um wieder zurückzukommen", erklärte der 42-Jährige erst vor wenigen Tagen, wie das Magazin berichtet. Georges Urgroßvater, Prinz Philip (✝99), begann im Alter von 31 Jahren am selben Flugfeld wie sein Enkel jetzt seine Ausbildung und erhielt 1953 seine Pilotenflügel während einer privaten Zeremonie im Buckingham Palace.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

Getty Images Prinz William, Mai 2024

