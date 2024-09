Erste Infos: Stefan Raabs neue Show startet am Mittwoch

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Stefan Raab (57)! Nach seinem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) verkündete der TV-Moderator, dass er nach rund zehn Jahren Pause in Zukunft neue Shows produzieren wird. Im Anschluss an "Der Clark Final Fight" gab Stefan im Rahmen einer Pressekonferenz die ersten Infos zu seinem ersten neuen Format preis. Die Sendung heißt "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" und startet bereits am kommenden Mittwoch um 20:10 Uhr bei RTL+. "Das ist sozusagen die erste Entertainment-Quiz-Hybrid-Show der Welt", erklärte der 57-Jährige und fügte hinzu: "Und es gibt in dieser Show jede Woche eine Million Euro zu gewinnen."

RTL gab bereits eine Pressemitteilung zu der Zusammenarbeit mit Stefan heraus. "Wir sind sehr stolz darauf, eine fünfjährige Zusammenarbeit mit Stefan Raab vereinbart zu haben, in der er exklusiv für RTL Deutschland vor die Kamera treten wird. Wir freuen uns auf einzigartiges Entertainment von und mit dem Ausnahme-Kreativgenie", freut sich die RTL-Chefin Inga Leschek. Geplant seien "verschiedene aufsehenerregende Primetime-Shows".

Für seine neuen Formate holt sich Stefan einen alten Freund mit dazu – und zwar den Moderator Elton (53)! "Wir machen Spiele – und da ist natürlich der Elton mit dabei!", freut sich der Unternehmer bei der Pressekonferenz. Das Duo stand früher regelmäßig gemeinsam vor der Kamera. Beispielsweise moderierte Elton jahrelang die Show "Schlag den Raab".

Anzeige Anzeige

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Stefan Raab, TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Elton, deutscher TV-Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige