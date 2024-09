Jacob Elordi bereitete sich intensiv auf heiße Szenen vor

Jacob Elordi (27) hat in einem Interview über die intensiven Vorbereitungen für seine heißen Szenen im Film "On Swift Horses" gesprochen. Die ersten Bilder des Films, in dem auch Daisy Edgar-Jones eine Hauptrolle hat, wurden kürzlich veröffentlicht. Der Film erzählt die Geschichte einer queeren Liebe in einer Zeit, in der solche nicht akzeptiert wurden. Im Gespräch mit Vanity Fair offenbart Jacob, wie intensiv er sich gemeinsam mit Diego Calva auf seine Rolle vorbereitet hat: "Wir hatten eine Woche intensiver [Vorbereitung] in einem Motelzimmer, und Dan [der Regisseur] gab uns viel Freiheit, um herumzulaufen und zu spielen und diese Liebe in den vier Wänden zu finden." So hatten Jacob und Diego Zeit, auf engem Raum zu experimentieren und eine echte Verbindung entstehen zu lassen.

Jacob spielt Julius, einen Veteranen des Koreakrieges, der zu seinem Bruder Lee und dessen Frau Muriel zieht. Kurze Zeit später trennen sich die Brüder und Julius landet in Las Vegas, wo er Henry, gespielt von Diego, kennenlernt. Die beiden Männer fühlen sich zueinander hingezogen und beginnen eine heimliche Romanze. Solch queere Liebesgeschichten sind selten auf der Leinwand zu finden, "On Swift Horses" möchte das ändern. Jacob unterstützt dieses Ziel: "Es ist eine epische, nicht-klischeehafte Liebesgeschichte, und ich denke, dieses Thema ist auf jede einzelne Person auf dem Planeten übertragbar", sagte der Schauspieler.



Jacob hat sich bereits durch seine Rollen in Euphoria und "The Kissing Booth" einen Namen gemacht und zeigt sich in "On Swift Horses" von seiner tiefgründigen Seite. Sein Schauspielkollege Diego hingegen ist vor allem bekannt durch seine Rolle in "Babylon", bringt aber ebenfalls viel Gefühl auf die Leinwand.

Getty Images Jacob Elordi bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig 2023

Getty Images Jacob Elordi, 2023

