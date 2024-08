Jacob Elordi fühlte sich nach "Euphoria"-Erfolg "ziellos"

Jacob Elordi (27) wurde durch seine Rolle in Euphoria weltberühmt – doch mit dem Ruhm kamen auch Probleme. Im Gespräch mit seinem Co-Star Eric Dane (51) für das Interview-Magazin spricht der Schauspieler ganz offen über seine Schwierigkeiten nach dem Ende der zweiten Staffel der Serie und dem großen Erfolg. Der Australier gestand, dass er sich "entmündigt und ziellos" fühlte, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren: "Ich finde es oft schwer, motiviert zu bleiben und diese Idee von 'Berühmtheit'. Das macht es schwer, Interesse und Wahrheit in der Arbeit zu finden."

Während des Interviews erkundigt sich der 27-Jährige auch bei seinem Serienvater, wie dieser es schafft, seine Leidenschaft für die Schauspielerei aufrechtzuerhalten. Eric, bekannt aus der Serie Grey's Anatomy kann Jacobs Punkte offenbar nachvollziehen. Er weiß aber, wie er damit umgeht. "Ich versuche, so lernfähig wie möglich zu bleiben. Ich glaube, in dem Moment, in dem ich aufhöre, das Handwerk neu zu entdecken, bin ich mehr oder weniger tot", erklärt er seinem Co-Star.

Die Serie "Euphoria", die 2019 erstmals ausgestrahlt wurde, sorgt immer wieder für Schlagzeilen und Diskussionen, insbesondere wegen ihrer provokanten Inhalte. Die zweite Staffel kam bereits Anfang 2022 raus. Auf die dritte Season warten die Fans aber bisher noch – der Dreh verzögerte sich erst durch die Corona-Pandemie und dann durch einen Streik in Hollywood. Auch die vollen Terminkalender von einigen Stars der Serie, wie etwa Zendaya (27), Sydney Sweeney (26) oder Jacob, machen es laut Variety schwierig, einen Termin für den Drehstart zu finden. Eigentlich war geplant, dass die ersten Episoden 2025 rauskommen. Ob das noch klappt, ist unklar.

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

