Kind Nummer vier? Mike Sorrentino wäre nicht abgeneigt

Im März dieses Jahres erblickte das dritte Kind von Mike Sorrentino (43) und seiner Frau Lauren Pesce das Licht der Welt. Diese Woche hatten die beiden aber mal einen Abend kinderfrei: Sie besuchten gemeinsam die MTV Video Music Awards in New York. Dort wurde ihnen von OK! die Frage gestellt, ob sie sich noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnten. "Um ehrlich zu sein, würde ich mich über ein weiteres Kind freuen, wenn es möglich ist. Ich bin eins von vier, [meine Frau] ist eins von vier", antwortete der Jersey Shore-Star nach kurzer Überlegung.

Ob er diesen Wunsch schon mal unter vier Augen vor seiner Frau geäußert hat? Die wirkte im ersten Moment nämlich ganz schön überrumpelt. "Hör zu, ich hatte drei hintereinander, also brauche ich eine kleine Pause", entgegnete sie ihrem Ehemann zunächst, fügte dann aber hinzu: "Aber ich schließe die Tür nicht. Aber ein kleines bisschen Pause erst mal." Bei ihnen zu Hause sei derzeit alles etwas "verrückt". "Aber es ist so voller Liebe, dass es das beste Gefühl überhaupt ist", betonte die 39-Jährige. Mike stimmte ihr voll und ganz zu: "Es ist definitiv ein glücklicher kleiner Zirkus." Seinen Stolz konnte der 43-Jährige aber nicht verbergen. "Wir haben diese große italienische Familie, für die wir so hart gearbeitet haben."

Tatsächlich ging das mit dem Familienzuwachs der TV-Persönlichkeiten in den vergangenen Jahren Schlag auf Schlag. Kennengelernt haben die beiden sich schon mit Anfang 20 am College. Beide haben italienische Wurzeln, sind aber geboren und aufgewachsen in den USA. Mit dem Heiraten ließen sie sich Zeit: Erst 2018 gaben sich die zwei Reality-TV-Stars das Jawort. 2021 kam dann ihr kleiner Romeo Reign zur Welt. Zwei Jahre später machte Mia Bella Elizabeth ihn zum ersten Mal zum großen Bruder – gefolgt von Töchterchen Lunca Lucia.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikethesituation Mike und Lauren Sorrentino, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / mikethesituation Mike Sorrentino mit Sohn Romeo und Tochter Mia

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige