Realitystar Mike Sorrentino eröffnet Suchttherapiezentren

Mike Sorrentino (43), auch bekannt unter dem Spitznamen "The Situation" aus der Realityshow Jersey Shore, hat eine schwierige Vergangenheit: Er kämpfte jahrelang mit Substanzmissbrauch und saß wegen Steuerhinterziehung acht Monate in einem Bundesgefängnis. Seit seiner Entlassung im Jahr 2019 ist er jedoch nüchtern und hat sein Leben umgekrempelt. Nach seinem steinigen Weg hat er es sich zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben – und kündigte nun auf Instagram die Eröffnung eigener Suchttherapiezentren an. Die Eröffnung des ersten "The Archangel Centers" ist für Anfang 2025 in New Jersey geplant und wird mit Unterstützung des Ascend Behavioral Health Network realisiert. Die Therapiezentren werden Programme für Jugendliche und Erwachsene ab zwölf Jahren anbieten.

Außerdem verkündete der 43-Jährige auf seinem Social-Media-Profil: "Was einst unmöglich schien, ist nun meine Realität." Mike wies in seiner Ankündigung außerdem auf seine eigene, schwierige Vergangenheit hin: "Ich bin bereit, Leben zu retten", erklärte der Schauspieler und betonte, dass seine Erfahrungen anderen helfen sollen, ihren Weg aus der Sucht zu finden. Die Therapiezentren werden unter anderem Entgiftungsprogramme, Therapien, Gruppensupport und Nachsorge anbieten, wobei der Schwerpunkt auf ganzheitlicher Heilung liegt.

Neben seinem beruflichen Neuanfang erlebt Mike auch privat glückliche Zeiten: Anfang des Jahres verkündete er die Geburt seiner Tochter Luna – sie ist das dritte Kind von ihm und seiner Frau Lauren. "Wir sind begeistert, unser neuestes Familienmitglied vorzustellen", schrieb der "Jersey Shore: Family Vacation“-Star im März auf seinem Account und fügte hinzu: "Drei [Kinder] werden eine echte Herausforderung, aber wir könnten uns nichts anderes wünschen." Trotz seiner bewegten Vergangenheit scheint Mike nun sowohl beruflich als auch privat auf einem erfolgreichen und erfüllten Weg zu sein.

Instagram / mikethesituation Mike und Lauren Sorrentino, Realitystars

Getty Images Mike "The Situation" Sorrentino, Reality-TV-Star

