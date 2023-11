Mike Sorrentino gab eine halbe Million Dollar für Drogen aus

Er spricht offen und ehrlich über seine Vergangenheit! Bereits vor einigen Jahren hatte Mike "The Situation" Sorrentino (42) seine Drogensucht öffentlich gemacht. Jahrelang hatte er gegen seine Probleme gekämpft, begab sich sogar mehrfach in eine Entzugsklinik. Mittlerweile gehört diese Zeit der Vergangenheit an – der ehemalige Jersey Shore-Protagonist ist inzwischen clean. Jetzt erzählt Mike, wie schlimm seine damalige Drogenabhängigkeit wirklich war.

Im Interview mit einer Entertainment Tonight blickt der Reality-TV-Star auf das dunkle Kapitel seines Lebens zurück. "Ich war ein junges, wildes und unvorsichtiges Kind. Wenn man dann auch noch Kindern Millionen von Dollar und überall Ja-Sager gibt, ist es schwer, das mit den Drogen abzustellen", erklärt Mike. Ungefähr 500.000 Dollar habe er für illegale Substanzen ausgegeben. "In meiner Louis-Vuitton-Tasche hatte ich immer alles dabei... von ein paar hundert Roxicet bis hin zu 150 Percocets, etwa 100 Xanax oder 100 Valium", gesteht der Influencer. Auch Marihuana und Kokain habe er regelmäßig dabei gehabt.

Im Jahr 2015 habe er sich schließlich an seinem "absoluten Tiefpunkt" befunden. Das verleitete ihn dazu, Heroin konsumieren – eine Droge, von der er dachte, dass er sie niemals ausprobieren würde, da er sie eigentlich als "schmutzig" ansah. Kurz darauf trat Mike einen weiteren Entzug an.

Mike Sorrentino, 2018

Getty Images Mike" The Situation" Sorrentino. Reality-TV-Star

Getty Images Mike "The Situation" Sorrentino, Reality-TV-Star

