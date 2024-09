Kourtney teilt süßes Bild von Travis Barker und Baby Rocky

Kourtney Kardashian (45) und ihr Ehemann Travis Barker (48) wurden Ende des vergangenen Jahres das erste Mal gemeinsam Eltern. Immer wieder begeistert die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fans im Netz mit süßem Familien-Content. Jetzt gibt Kourtney auf Instagram erneut Einblicke in das Familienleben, indem sie einen Rückblick auf ihren Sommer mit Travis und ihrem gemeinsamen Sprössling teilt. Auf einem besonders rührenden Bild hebt der Blink182-Schlagzeuger seinen kleinen Sohn in die Luft und gibt dem kleinen Wonneproppen einen dicken Schmatzer.

Dass die TV-Persönlichkeit so tiefe Einblicke in das Familienleben zeigt, stößt bei ihrer Community im Netz auf große Freude. Vor allem aber das Liebesglück von Kourtney und Travis lässt die Herzen der Fans schmelzen – und das lassen sie das Paar in der Kommentarspalte auch wissen. "Ich habe dich noch nie so glücklich gesehen", "Mein allerliebstes Paar" und "So ein schönes Paar", lauten nur einige der zahlreichen Reaktionen unter der Bilderreihe.

Travis und Kourtney hatten ihre Romanze im Jahr 2021 öffentlich gemacht und sind seither unzertrennlich. Das Paar heiratete im Mai 2022 in einer glamourösen Zeremonie in Italien. Kourtney, die aus ihrer vorherigen Beziehung mit Scott Disick (41) bereits drei Kinder hat, und Travis, der Vater von zwei Kindern aus einer früheren Beziehung ist, präsentieren sich in der Öffentlichkeit immer wieder als stolze Eltern. Doch die 45-Jährige plagen auch Zweifel: Erst kürzlich gestand Kourtney in einer Folge von The Kardashians, dass es ihr schwerfalle, allen sieben Kindern gerecht zu werden.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und sein Sohn Rocky im Sommer 2024

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

