In Sorge: Wird Kourtney Kardashian ihren Kindern gerecht?

Kourtney Kardashian (45) hat alle Hände voll zu tun. Im Hause der Reality-TV-Bekanntheit kann es eigentlich nie langweilig werden, immerhin wuseln ständig sieben Kinder in verschiedenen Altersklassen durch die Gegend. Sie und ihr Ehemann Travis Barker (48) leben nämlich als waschechte Patchwork-Familie unter einem Dach. In der aktuellen Folge von The Kardashians gesteht Kourt nun, dass sie Sorge hat, nicht allen Kindern gerecht zu werden: "Ich habe Kinder in verschiedenen Altersstufen – Kinder im Vorschulalter, Teenager, Erwachsene und ein Kleinkind" und fügt im gleichen Atemzug hinzu: "Deshalb versuche ich wirklich, mir für jedes meiner Kinder individuell Zeit zu nehmen." Die Vollblut-Mama habe das Gefühl, "in verschiedene Richtungen gezogen zu werden."

In die Beziehung mit Travis hat Kourtney ihre drei Kinder mit Scott Disick (41) gebracht: Mason (14), Penelope (12) und Reign (9). Auch der Schlagzeuger war bereits Vater von drei Kindern: Landon (20) und Alabama (18) sind Travis' leibliche Kinder, Atiana (25) ist seine Stieftochter. Im November vergangenen Jahres machte der kleine Rocky das Patchwork-Familienglück dann perfekt. Die Balance zu finden, allen sieben Kindern und den dazugehörigen Bedürfnissen gerecht zu werden, fällt der 45-Jährigen einfach schwer. Zudem ist Kourtney nicht nur Mama, sondern auch Ehefrau und gleichzeitig mit der familieneigenen TV-Show stark eingebunden.

Auch wenn Kourtney aktuell damit zu kämpfen hat, allen sieben Kindern gerecht zu werden, wusste sie nach der Geburt ihres jüngsten Kindes sofort, was für sie das Beste war und konzentrierte sich hauptsächlich auf ihr Baby: Sie blieb 40 Tage lang zu Hause! In einer anderen Episode des Reality-Formats verriet sie den Grund dafür: "Ich stehe wirklich auf bindungsorientierte Elternschaft. Ich trenne mich wirklich nicht von ihm [Rocky]. Ich liebe es, zu Hause zu sein und mich um mein Baby zu kümmern und mich mit ihm zu verbinden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kourtney sich für jedes ihrer Kinder individuell Zeit nehmen möchte? Vorbildlich, genau so sollte es sein! Ich glaube nicht, dass ihr das gelingt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de