Prinz Harry will seinen Kids unbeschwerte Kindheit schenken

Prinz Harry (39) und sein Bruder Prinz William (42) hatten aufgrund der turbulenten Trennung ihrer Eltern eine emotional schwierige Kindheit. Diese Erfahrungen haben den Royal umso entschlossener gemacht, seinen eigenen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) eine liebevolle und stabile Erziehung zu bieten – das meint zumindest die Journalistin Jennie Bond zu wissen. "Ich bin mir sicher, dass die Unsicherheit seiner eigenen Kindheit ihn umso entschlossener gemacht hat, seinen Kindern die perfekte Erziehung zukommen zu lassen und sie in eine Blase der Liebe und des Bewusstseins der Liebe zwischen ihren Eltern einzuhüllen", erklärt Jennie im Interview mit OK!.

Zudem ist sich die ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin sicher, dass der Sohn von König Charles (75) ein "engagierter Vater" ist. Jedoch sieht sie ein Problem – und zwar in der Beziehung zum britischen Königshaus. Immerhin wohnen Harry, seine Frau Herzogin Meghan (43) und ihre beiden Kids schon seit einigen Jahren in den USA und haben kaum Kontakt zu William, Charles und Co. "Im Moment kennen die Kinder keinen Unterschied, aber wenn sie erwachsen sind, werden Harry und Meghan einige heikle Verhandlungen führen müssen, um die Situation zu erklären. Das muss etwas sein, das Harry als Vater beunruhigt", erklärt Jennie und fügt hinzu: "Ich bin mir sicher, dass sie wie Harry das Beste für ihre Kinder will. Und dazu gehört auch das Verständnis für ihre Herkunft. Ich hoffe nur, dass, wenn Archie und Lili erwachsen sind, die Dinge ruhiger und die Familie geeinter sein wird [...]."

Schon 2012 hatte Harry erklärt: "Ich habe mir Kinder gewünscht, seit ich sehr, sehr jung war." Mit Meghan an seiner Seite, die er 2016 kennenlernte und zwei Jahre später heiratete, wurde dieser Wunsch Realität: 2019 kam ihr Sohn Archie zur Welt, gefolgt von Tochter Lilibet 2021. Doch schon seit Jahren erfahren die Fans der Sussexes kaum etwas über ihren Nachwuchs – auch Fotos gibt es öffentlich von Archie und Lilibet nicht. Der Grund: Harry und Meghan sorgen sich um ihre Sicherheit, denn anders als Williams Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) bekommen Archie und Lilibet keinen derartigen Schutz. "Sie würden kein sicheres Leben führen", betonte ein Insider bereits gegenüber Us Weekly.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

