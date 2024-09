Salvatore Vassallo überzeugt: Kim bleibt für immer allein

Aktuell stehen Salvatore Vassallo und Kim Virginia Hartung (29) für Beauty & The Nerd vor der Kamera. Doch die beiden Realitystars sind sich spinnefeind: Immer wieder kracht es zwischen Salvatore und Kim vor laufenden Kameras. Und auch im Interview mit Promiflash nimmt der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat kein Blatt vor den Mund und schießt gegen Kim Virginia. "Eine Kim wird ihr Leben lang alleine bleiben, glaube ich. Da läuft doch jeder Mann freiwillig weg, der keine Fußfessel am Fuß oder ein paar Gehirnzellen hat", wettert Salvatore.

Auch ist sich die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview sicher: Kim Virginia ist vor der Kamera nicht echt! "Die echte Kim ist alles andere als das, was sie versucht vor der Kamera zu sein. Sie spielt eine Rolle, weil sie ganz genau weiß, wenn sie einfach so ist, wie sie ist, bekommt sie keine Sendezeit", stichelt Salvatore. Laut dem Ex von Christina Dimitriou (32) spiele Kim Virginia "Psychospielchen mit allen".

Während ihrer Karriere als Realitystar eckte die ehemalige Temptation Island-Verführerin in der Tat schon so einige Male an: Bei Are You The One – Reality Stars in Love? geriet Kim Virginia immer wieder mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (32) aneinander, wobei ihr Konflikt im Dschungelcamp fortgeführt wurde. Bei Prominent getrennt hingegen musste die 29-Jährige das Format vorzeitig verlassen, nachdem sie Mitkandidat Max Bornmann eine Ohrfeige verpasst hatte. Und auch bei "Beauty & The Nerd" krachte es nicht nur zwischen ihr und Salvatore, sondern auch zwischen ihr und Mitkandidatin Linda-Caroline Nobat (29).

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

