Süßes Foto: Zeigt San Diego Pooth hier seine neue Freundin?

Ist San Diego Pooth (21) frisch verliebt? Der gemeinsame Sohn von Verona (56) und Franjo Pooth (55) hing vor wenigen Monaten seinen Traum, Profigolfer zu werden, an den Nagel und zog aus den USA zurück nach Deutschland. Wie ein Beitrag auf Instagram verrät, scheint sich jetzt aber noch etwas anderes in seinem Leben verändert zu haben: In seiner Story veröffentlicht der Promisprössling nämlich einen Schnappschuss, auf dem er mit einer unbekannten Blondine zu sehen ist.

Das Bild zeigt San Diego und die junge Dame vor dem Spiegel eines Aufzugs. Während sie lächelnd auf das Handy schaut und einen niedlichen Hund auf dem Arm hält, posiert er total cool mit einer Sonnenbrille – und hat währenddessen liebevoll den Arm um die Hüfte seiner hübschen Begleitung gelegt. Um wen es sich dabei handelt, verrät der 21-Jährige nicht – so vertraut wie die beiden wirken, könnte es aber gut sein, dass er der Welt so seine neue Partnerin vorstellt.

Für den Nachwuchs der Moderatorin scheint es sich demnach sehr gelohnt zu haben, sein Sportinternat in den Vereinigten Staaten hinter sich zu lassen. Wie er gegenüber Bild erklärte, habe der Schritt, seine Golfkarriere zu beenden, einen bestimmten Grund gehabt: "Die Konkurrenz ist enorm groß, und nur ein ganz kleiner Bruchteil schafft es, von diesem Sport zu leben", betonte San Diego. Da es noch acht Jahre gedauert hätte, bis sich der Sport finanziell für ihn lohnt, entschied er sich also für etwas anderes – ein Studium in Berlin.

Instagram / verona.pooth San Diego, Verona, Franjo und Rocco Pooth im Juli 2024

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Moderatorin Verona Pooth

