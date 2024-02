Goodbye Amerika: San Diego Pooth gibt den Golfschläger ab

Er hat keine Lust mehr. San Diego Pooth (20) besuchte zweieinhalb Jahre lang ein Sportinternat in den USA. Sein größter Traum war es, Profigolfer zu werden. Nebenbei fing der Sohn von Verona Pooth (55) mit dem Modeln an und wurde schnell erfolgreich. Seine Mutter sorgte sich zwischendurch, dass er gar nicht mehr nach Deutschland kommen würde. Nun hat Diego beschlossen, seine Golfkarriere zu beenden und zurück in seine Heimat zu ziehen.

Gegenüber Bild erklärte der Sportler: "Die Konkurrenz ist enorm groß, und nur ein ganz kleiner Bruchteil schafft es, von diesem Sport zu leben." Er würde noch weitere acht Jahre lang die Karriereleiter hochklettern müssen, bevor sich das Golfen finanziell lohnen würde. Stattdessen habe sich der Pooth-Sprössling entschieden, ein Studium in Berlin zu beginnen. Mama Verona und Papa Franjo (54) seien natürlich total happy, dass ihr Sohn wieder nach Deutschland zieht.

Auch wenn sich Diegos Zukunftspläne verändert haben, bereut er seine Zeit auf der Eliteschule keineswegs. "Die Ausbildung in den USA war für mich sehr wichtig, hat mich geformt. Ich habe gelernt, hart und diszipliniert zu trainieren", meint der 20-Jährige. Das war nicht immer leicht: Wegen eines Regelverstoßes wurde das Model einmal sechs Wochen lang vom Golftraining ausgeschlossen.

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrem Mann Franjo und ihren Kindern San Diego und Rocco, März 2022

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth im Juni 2022

