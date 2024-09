Tiger Woods musste sechstes Mal am Rücken operiert werden

Golf-Legende Tiger Woods (48) hat sich erneut einer Rückenoperation unterziehen müssen. In den sozialen Medien gab der berühmte Sportler bekannt, dass er diese Woche eine mikrochirurgische Dekompressionsoperation an seiner Lendenwirbelsäule hatte, um ein Nervenproblem zu beheben. "Die Operation verlief reibungslos", versicherte er seinen Fans auf Instagram. Weiter erklärte der 48-Jährige, dass er während der Saison 2024 am meisten mit dem Problem zu kämpfen hatte und er nun hoffe, nach dem erfolgreichen Eingriff wieder zu einem normalen Alltag, inklusive Golf, zurückkehren zu können.

Bereits im Februar beim Genesis Invitational machten sich Anzeichen von Rückenproblemen bemerkbar, als Tiger nach der ersten Runde aufgrund von Muskelkrämpfen im Rücken aus dem Turnier aussteigen musste. Diese jüngste Operation ist laut TMZ mittlerweile die sechste an seinem Rücken innerhalb der letzten zehn Jahre. Zuletzt unterzog sich der Golfer 2021 einer mikrochirurgischen Diskektomie, bei der ein Knochenfragment entfernt wurde, das einen eingeklemmten Nerv verursachte.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Sportler mit besorgniserregenden Nachrichten Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2021 war Tiger in einen schweren Autounfall verwickelt, von dem er sich über viele Monate hinweg erholen musste. Nachdem er zwischenzeitlich deswegen sogar seine Karriere auf Eis gelegt hatte, kehrte er Ende 2022 zurück auf den Golfplatz. Doch die Auswirkungen des Unfalls waren noch lange nicht überwunden. Im April des vergangenen Jahres musste er aufgrund zu großer Anstrengung für seinen noch geschundenen Körper ein Turnier abbrechen. Bereits damals verbreitete sich die Sorge, ob sich Tiger womöglich bald zur Ruhe setzen wird – und die jüngsten Neuigkeiten werden diese Überlegung wohl wieder in ein neues Licht rücken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiger Woods, August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiger Woods im Juli 2024

Anzeige Anzeige