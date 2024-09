Was plant König Charles für Prinz Harrys 40. Geburtstag?

Prinz Harrys (39) 40. Geburtstag am 15. September steht kurz bevor – und dies wird trotz familiärer Spannungen ein bedeutsamer Anlass sein. Seit seiner Auswanderung in die USA hat sich viel für den Prinzen verändert, doch Berichten zufolge wird König Charles (75) einige seiner Differenzen mit seinem Sohn beiseitelegen, um diesen besonderen Tag zu würdigen. "Meilensteine sind den Royals wichtig. Was auch immer für Missstimmungen Harry verursacht hat, wird für den Tag vergessen sein", erklärte die Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber Mirror. Charles werde den Ehrentag seines Sohnes laut der Autorin garantiert "aus der Ferne" mitfeiern.

Und wie wird Harry seinen runden Geburtstag feiern? Hello! will erfahren haben, dass der Royal-Aussteiger gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) und seinen Kids Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in seinem Haus in Montecito feiern werde. Zu der Fete seien große Stars wie beispielsweise Oprah Winfrey (70), Katy Perry (39) und Ellen DeGeneres (66) eingeladen. Neben der Geburtstagssause plane Harry mit seinen Liebsten noch einen Kurzurlaub in den Bergen.

Ob Harry sich an seinem Tag aber auch tatsächlich über Geschenke aus seinem Heimatland Großbritannien freuen darf, ist unklar. In den vergangenen Jahren bildete sich eine tiefe Kluft zwischen dem Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und dem Rest der britischen Königsfamilie. Nachdem Harry seine royalen Pflichten niedergelegt hat und in die USA ausgewandert ist, gerieten er und seine Familienmitglieder immer wieder aneinander. Besonders das brisante TV-Interview mit Oprah und seine Memoiren "Reserve" sollen König Charles, Prinz William (42) und Co. zur Weißglut gebracht haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

