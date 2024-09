Gästeliste: So feiert Prinz Harry 40. Geburtstag in den USA

In wenigen Tagen hat Prinz Harry (39) allen Grund zum Feiern: Der Sohn von König Charles III. (75) wird am 15. September 40 Jahre alt! Wie Hello! erfahren haben will, soll Harry sein neues Lebensjahr gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (43), den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) sowie mit einigen Freunden zelebrieren: Die vierköpfige Familie plane eine Fete in den eigenen vier Wänden in Montecito, Kalifornien. Neben der Party soll Harry mitsamt seinen Liebsten auch noch einen Kurzurlaub in den Bergen planen.

Und mit welchen Gästen wird Harry auf seinen Ehrentag anstoßen? Laut einem Bericht von Express sendete der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) auch einige Einladungskarten an große Stars. Unter anderem sollen die US-amerikanische TV-Legende Oprah Winfrey (70), die Komikerin Ellen DeGeneres (66), die Sängerin Katy Perry (39) und die Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51) auf der Gästeliste stehen. Angeblich sollen Harry und Meghan auch Besuch aus Großbritannien bekommen – und zwar von Victoria (50) und David Beckham (49).

Mit Mitgliedern der britischen Königsfamilie wird Harry aber allem Anschein nach nicht feiern. Seit der Bruder von Prinz William (42) Anfang 2020 seine royalen Verpflichtungen abgelegt und seiner Heimat den Rücken gekehrt hat, herrscht dicke Luft zwischen ihm und den anderen Royals. Besonders das brisante TV-Interview mit Oprah und seine Memoiren namens "Reserve" sollen einen Keil zwischen ihn und seine Familie getrieben haben.

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

