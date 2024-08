Coupleontour-Girls feiern bereits ihren dritten Hochzeitstag

Coupleontour feiert im Netz seine Liebe! Das Influencer-Couple, welches aus Nessi (27) und Ina (28) besteht, teilt mit seiner Community im Netz regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung – so auch heute, an einem für sie sehr besonderen Tag! Vor genau drei Jahren gaben sich Nessi und Ina in einer traumhaften Zeremonie vor den Augen ihrer Liebsten das Jawort. Auf Instagram posten sie ein Bild, welches sie in Hochzeitskleidern am Tag der Trauung zeigt, und schwelgen in Erinnerung. Dass ihre Hochzeit nun schon drei Jahre her ist, versetzt die beiden Frauen wohl in Staunen, unter den Schnappschuss schreiben sie: "Heute haben wir unseren dritten Hochzeitstag, verrückt oder?"

Dieser Meilenstein ihrer Beziehung rührt offenbar nicht nur Nessi und Ina: Auch ihre Fans feiern die Liebe des Paares unter dem Beitrag. Nach nur wenigen Stunden wurde der Post über 80.000 Mal mit Gefällt-mir markiert und die Kommentarspalte mit lauter Glückwünschen geflutet. Darunter finden sich auch einige nachdenkliche Kommentare. "'In guten wie in schlechten Zeiten' – das stimmt bei euch sowas von", stellt eine Userin schmerzlich fest und auch ein anderer Fan gibt anerkennend zu: "Ihr könnt wirklich von euch sagen, dass ihr zusammen durch gute sowie schlechte Zeiten geht. Das ist heutzutage sowas Besonderes."

Tatsächlich haben Nessi und Ina in ihrer langjährigen Beziehung schon so einige Schicksalsschläge überstanden. Vor allem Inas Schlaganfall vor rund zwei Jahren stellte die Beziehung der beiden auf die Probe. Dieser ereignete sich nur wenige Tage vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Olivia. Während die 27-jährige Nessi in den Wehen lag, bangte sie zeitgleich um das Leben ihrer Frau. Ina kämpfte sich Stück für Stück zurück ins Leben und konnte nach elf langen Monaten zu ihrer Ehefrau und ihrem kleinen Sprössling in die heimischen vier Wände zurückkehren. "Das war die Phase, wo wir uns erst mal wiederfinden mussten. Wir hatten auch eine Paartherapie. Auch wenn wir sagen, wir sind stark", ließ Nessi die herausfordernde Zeit im "deep und deutlich"-Talk Revue passieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

Anzeige Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Hochzeitsfoto der Coupleontour-Girls? Wunderschön! Die beiden sehen echt traumhaft aus. Hm, mich haut das Foto jetzt nicht so vom Hocker. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de