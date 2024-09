Blake Livelys BFF Taylor Swift unterstützt sie während Drama

In den vergangenen Wochen kursierten einige Schlagzeilen rund um Blake Lively (37) und ihr Verhalten während der Dreharbeiten und Promo-Tour des Films Nur noch ein einziges Mal: It Ends With Us. Von dem Drama blieb ihre gute Freundin Taylor Swift (34) aber unbeeindruckt und sie stärkte der Schauspielerin weiterhin den Rücken. Das verrät ein Insider nun gegenüber OK! Magazine. "Obwohl Taylor mit ihrer Tour beschäftigt ist, steht sie Blake wie ein Fels in der Brandung zur Seite. Sie ruft die ganze Zeit an und schreibt ihr, um sie aufzumuntern und sie daran zu erinnern, dass sie sich von all der Negativität nicht unterkriegen lassen soll", behauptet der Informant.

Hintergrund des Hates gegen Blake sind Vorwürfe, dass sie angeblich die Regierolle an sich gerissen und ihren Co-Star Justin Baldoni (40) dadurch übergangen haben soll. Ein Insider merkte gegenüber TMZ wiederum an, dass nicht Blake, sondern Justin das Problem sei. Er äußerte sich hinter den Kulissen wohl unter anderem negativ über ihr Gewicht. Was sich wirklich zwischen den beiden Hollywoodstars abgespielt hat, bleibt jedoch offen.

Neben Blakes BFF Taylor hält auch ihr Ehemann Ryan Reynolds (47) zu seiner Liebsten. Ihm liege aktuell alles daran, den geschädigten Ruf seines Schatzes wieder geradezubiegen. Das plauderte eine Quelle gegenüber Radar Online aus. "Ryan arbeitet eng mit Blakes Team zusammen, um ihr öffentliches Image wiederherzustellen. Mit seinem scharfen Auge für Branding und seiner Fähigkeit, jede Situation in einen Gewinnmoment zu verwandeln, ist Ryan ihre beste Chance", lautete es.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

