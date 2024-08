Fat-Shaming? Blake Lively fühlte sich mit Justin "unwohl"

Die Gerüchte um einen Streit zwischen den Darstellern des Films It Ends With Us mit Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (40) nehmen immer weiter Fahrt auf. Wie TMZ jetzt berichtet, soll vor allem Hauptdarstellerin Blake Lively (36) sich mit Justin "unwohl" gefühlt haben. Ein Grund dafür soll seine Frage nach ihrem Gewicht gewesen sein. Weil der US-Amerikaner wohl Rückenprobleme hat und seine Kollegin während der Vorbereitungen auf den Dreh hochheben sollte, erkundigte er sich, wie viel sie wiegt. Eine Frage, die für Blake angeblich einer Demütigung gleichkam – vor allem da das Thema ihr nach der Geburt ihres vierten Kindes im Februar 2023 zu schaffen machen soll.

Laut dem Magazin soll das aber nicht das Einzige gewesen sein, was zwischen den beiden Darstellern für Unbehagen sorgte. Auch in einer Kussszene soll Blake sich mit ihrem Co-Star nicht wohlgefühlt haben. Einem Insider zufolge habe Justin den Kuss hinausgezögert, sodass die 36-Jährige sich schließlich eingeengt fühlte. Bisher ist allerdings nicht klar, ob die Situationen sich tatsächlich so zugetragen haben. Allerdings sollen sich mittlerweile sowohl ein Großteil des Casts als auch die Autorin der Romanvorlage von Justin distanziert haben. Wie die Quelle berichtet, stehe der 40-Jährige aber nicht allein da – einige Mitarbeiter sehen ihn nicht als den Bösen und halten zu ihm.

Justins Ruf wird aber dennoch schon ordentlich gelitten haben. Um den Schaden jetzt so gering wie möglich zu halten, soll er sich Hilfe gesucht haben. Laut The Hollywood Reporter wandte der "Jane the Virgin"-Star sich an eine Krisen-PR-Firma aus L.A.. Die PR-Managerin Melissa Nathan soll ihm nun dabei helfen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Erfahrung genug hat sie: Unter anderem unterstützte sie Johnny Depp (61) während seines Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard (38). Ob das sein Verhältnis zu Blake retten wird, wird sich zeigen, aber Justin selbst scheint die Gossip Girl-Darstellerin sehr zu schätzen. Immerhin schwärmte er im Interview mit People von ihrer Kreativität: "Sie ist eine kreative Kraft, besonders als ausführende Produzentin des Films, und sie ist so brillant."

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am Set In New Jersey, Januar 2024

Getty Images Justin Baldoni bei der "It Ends With Us"-Premiere

