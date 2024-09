Nach Drama um Film: Ryan Reynolds will Blakes Ruf retten

Blake Lively (37) sieht sich derzeit mit schwerer Kritik konfrontiert, die während der Promo-Tour für ihren neuen Film Nur noch ein einziges Mal aufkam. Die Schauspielerin wird seit mehreren Wochen beschuldigt, das Thema rund um häusliche Gewalt herunterzuspielen, Journalisten schlecht behandelt zu haben und Konflikte mit ihrem Co-Star Justin Baldoni (40) zu schüren. Ihr Ehemann Ryan Reynolds (47) hat deswegen nun die Rettungsmission für ihren Ruf übernommen. "Ryan arbeitet eng mit Blakes Team zusammen, um ihr öffentliches Image wiederherzustellen. Mit seinem scharfen Auge für Branding und seiner Fähigkeit, jede Situation in einen Gewinnmoment zu verwandeln, ist Ryan ihre beste Chance", verrät jetzt ein Insider gegenüber RadarOnline.

Zwar gilt "Nur noch ein einziges Mal" seit Wochen als absoluter Kinohit, so richtig darüber freuen konnte sich die 37-Jährige bislang aber nicht. "Sie dachte, dies sei ihr Moment, um zu glänzen, aber jetzt sieht sie es als das Ende ihrer Karriere an", behauptete eine Quelle bereits gegenüber der Daily Mail und offenbarte Blakes angebliche Sorge: "Sie befürchtet, dass danach niemand mehr mit ihr arbeiten will." Aktuell versuche die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin herauszufinden, wie es nach den zahlreichen negativen Schlagzeilen für sie weitergeht. "Sie möchte wirklich weiter produzieren, Regie führen und schauspielern, aber sie weiß, dass sie einen Moment Abstand nehmen muss, um die Zukunft neu zu definieren", so der Informant.

Abseits der beruflichen Turbulenzen scheint Blake mit Ryan ihren Fels in der Brandung gefunden zu haben: Seit 2012 sind die beiden Filmstars verheiratet, in den darauffolgenden Jahren durften sie ihre vier gemeinsamen Kinder auf der Welt begrüßen. Anscheinend haben Blake und Ryan auch noch nicht ganz mit der Familienplanung abgeschlossen. "Von zwei zu drei war ein riesiger Sprung ... von drei zu vier weniger. Ich kann nicht für meine Frau sprechen, aber wir lieben es. Wir wären Idioten, wenn wir das noch mal machen würden und es nicht lieben würden", teaserte der Deadpool-Star im Interview mit ET an.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024

