Debüt: Rebel Wilson nimmt Tochter Royce mit auf Red-Carpet

Das Internationale Filmfestival in Toronto war in diesem Jahr für Rebel Wilson (44) wohl doppelt aufregend! Die berühmte Pitch Perfect-Darstellerin feierte am Samstag mit der Premiere ihres Filmes "The Deb" bei dem Event ihr Debüt als Regisseurin. Doch das war noch nicht alles: Denn auch ihre fast zweijährige Tochter hatte Grund zur Freude. Die kleine Royce durfte ihre Mama zum allerersten Mal auf den roten Teppich begleiten und neben ihr im Blitzlichtgewitter für die Paparazzi strahlen. Und wie Bilder des Abends zeigen, macht sie das schon richtig gut: Total lässig grinst sie auf dem Arm von Mama Rebel in Richtung der Kameras.

Nicht nur ihr Töchterchen begleitete die Blondine an ihrem großen Tag: Auch ihre Verlobte Ramona Agruma unterstützte ihre Liebste. Die beiden sind seit Sommer 2022 ein Paar und seit Anfang des Jahres sogar verlobt. Seit Ende desselben Jahres sind die Turteltauben sogar nicht mehr nur zu zweit, sondern zu dritt. Denn im November 2022 erblickte die kleine Royce mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt.

Wie sehr Rebel in ihr kleines Wunder vernarrt ist, macht die australische Schauspielerin immer wieder deutlich. "Es schockiert mich, wie sehr sie mein Herz zum Schmelzen bringt", gab die Blondine im Interview mit People vor einigen Monaten zu. Dabei verriet sie auch, was das erste Wort ihres kleinen Schatzes war und kam dabei nicht aus dem Schwärmen heraus: "Und wenn sie sagt: 'Mama?' In letzter Zeit ist das ihr neues Lieblingswort. Und das war ihr erstes Wort überhaupt. Es lässt einen einfach dahinschmelzen und man denkt: 'Aw.'"

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson beim Internationalen Film Festival in Toronto, 2024

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson bei den US Open, 2024

