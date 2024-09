Ergattert Chase Sui Wonders in neuem Film die Hauptrolle?

Chase Sui Wonders (28) steht kurz davor, eine Hauptrolle im geplanten Reboot von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" zu übernehmen. Laut Deadline befinde sich die "City on Fire"-Darstellerin in den finalen Verhandlungen für die Sony-Produktion. Sollte alles planmäßig verlaufen, wird sie neben den bereits bestätigten Darstellern Jonah Hauer-King (29), Madelyn Cline (26), Sarah Pidgeon und Tyriq Withers im Film zu sehen sein. Diese Nachricht folgte nur zwei Tage nach der Bekanntgabe, dass Camila Mendes (30) das Projekt aufgrund von Terminüberschneidungen mit "Masters of the Universe" verlassen müsse.

Die Neuverfilmung des 90er-Kultklassikers wird unter der Regie von Jennifer Kaytin Robinson entstehen, basierend auf einem Drehbuch von Jeff Howard, Sam Lansky und Lois Duncan. Fans der Originalfilme dürfen sich darüber hinaus freuen, dass derzeit Gespräche mit den damaligen Hauptdarstellern Jennifer Love Hewitt (45) und Freddie Prinze Junior (48) geführt werden, die möglicherweise in ihren alten Rollen zurückkehren. Zwischen 1997 und 1998 spielten sie bereits in den ersten beiden Teilen der "I Know What You Did Last Summer"-Reihe, die weltweit insgesamt knapp 150 Millionen Euro einspielten.

Chase Sui Wonders hat sich in der Film- und Fernsehwelt bereits einen Namen gemacht. Geboren in Detroit, Michigan, hat sie in Produktionen wie Sofia Coppolas (53) Film "On the Rocks" sowie der Serie "Bupkis" mitgespielt. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle in "Bodies Bodies Bodies", der beim South by Southwest 2022 Premiere feierte und fast 13 Millionen Euro einspielte. Hier stand sie neben Stars wie Pete Davidson (30) und der Oscar-Nominierten Maria Bakalova vor der Kamera. Privat hat Chase eine enge Verbindung zu Familie und Freunden und betont oft, wie wichtig ihr starkes Support-System für ihre Karriere sei.

United Archives GmbH / ActionPress Freddie Prinze Junior und Jennifer Love Hewitt in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"

Getty Images Chase Sui Wonders im April 2023

