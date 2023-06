Pete Davidson und seine Chase sind total glücklich zusammen

Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (27) schweben gemeinsam auf Wolke sieben! In dem Komiker steckt ein wahrer Frauenheld. Denn in der Vergangenheit datete er nicht bloß Kim Kardashian (42), sondern auch Ariana Grande (29) und Kaia Gerber (21)! Seit einigen Monaten scheint der Hollywood-Casanova jedoch glücklich mit Chase zu sein. Zwischen Pete und Chase soll es weiterhin richtig gut laufen!

"Sie ist ihm wirklich wichtig und für ihn ist sie einfach die Beste", plaudert ein Insider gegenüber People bezüglich Petes Gefühlen für Chase aus. Das Paar stehe sich sehr nahe und der 29-Jährige sei ziemlich glücklich. "Wenn sie nicht zusammen sind, stehen sie die ganze Zeit per Telefon in Kontakt und sind einfach ein süßes Pärchen", fügt die Quelle hinzu. Dennoch soll sich Pete Zeit mit der Beziehung lassen wollen.

Im Interview mit Nylon kam Chase vor wenigen Wochen selbst aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! "Wir reden über alles und sind sehr offen miteinander und es fühlt sich so an, als ob das, was in unserer Beziehung passiert, sehr heilig ist", erzählte die 27-Jährige glücklich.

Pete Davidson bei der Premiere von "Bupkis"

Chase Sui Wonders und Pete Davidson, 2023

Chase Sui Wonders im April 2023

