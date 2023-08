Gingen Komiker Pete Davidson und Chase im Guten auseinander?

Es gibt neue Details zu ihrem angeblichen Liebes-Aus! Im vergangenen Jahr waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Pete Davidson (29) seine Schauspielkollegin Chase Sui Wonders (27) daten soll. Immer öfters wurden die zwei auf Dates gesehen. Ihre Beziehung bestätigten sie aber nie selbst. Erst kürzlich kamen dann Trennungsgerüchte auf. Doch zwischen Pete und Chase soll auch nach dem Beziehungsende alles gut sein!

"Es fließt weder böses Blut zwischen den beiden noch hegen sie irgendwelche negativen Gefühle füreinander", verrät eine Quelle gegenüber Us Weekly. Ihr Beziehung habe letztendlich einfach ihren Lauf genommen und beide haben bemerkt, dass sie einfach unterschiedliche Dinge wollen. In dieser Zeit kann sich Pete aber vor allem auf seine Mutter Amy und seine Schwester Casey verlassen, die für ihn da sind.

Neben der Trennung musste Pete zuletzt mit psychischen Problemen kämpfen. Aus diesem Grund wies er sich selbst in eine Reha-Klinik ein "Pete geht regelmäßig in die Reha, um sich auf Vordermann zu bringen und eine mentale Auszeit zu nehmen", erklärte ein Insider gegenüber Page Six. Schon bald soll er aber wieder auf der Bühne stehen.

Instagram / marthastewart48 Martha Stewart, Pete Davidson und Chase Sui Wonders

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders

Getty Images Pete Davidson bei der Premiere von "Bupkis"

