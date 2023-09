Chase Sui Wonders strahlt nach Trennung von Pete Davidson

Chase Sui Wonders (27) bläst offenbar kein Trübsal. Die Schauspielerin war knapp ein Dreivierteljahr mit Pete Davidson (29) zusammen. Doch vor wenigen Tagen sollen sich die beiden getrennt haben. Der Komiker sei einem Insider zufolge danach viel unterwegs gewesen – schlecht gehe es ihm mit dem Liebes-Aus nicht. Auch Chase scheint darüber nicht wirklich traurig zu sein: Sie wurde gut gelaunt bei den US Open gesichtet.

Bilder, die unter anderem Us Weekly vorliegen, zeigen die 27-Jährige als Zuschauerin bei einem Tennis-Match im Rahmen des Grand-Slam-Turnieres, wo sie in einem schlichten Outfit auf der Tribüne sitzt. Währenddessen unterhält sie sich mit einer Freundin und hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Ob sie auch den Rest des Spiels so fröhlich aussah, ist unklar.

Chase und Pete sollen sich im Guten getrennt haben. "Es gibt kein böses Blut oder irgendwelche schlechten Gefühle bei ihnen", hatte ein Insider dem Magazin erklärt. Keiner der beiden würde die Schuld für das Liebes-Aus tragen: "Ihre Beziehung war einfach zu Ende. Sie haben beschlossen, dass sie einfach unterschiedliche Dinge wollten."

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson, 2023

Getty Images Pete Davidson, Comedian

ActionPress Chase Sui Wonders, Schauspielerin

