Kelly Ripa teilt süßen Sommerrückblick mit ihren Liebsten

Hinter Kelly Ripa (53) liegt ein ereignisreicher Sommer voll von Urlauben am Meer, Red-Carpet-Events, Ausflügen nach Disneyland und einer Menge Qualitytime mit ihren Liebsten. In einem Instagram-Beitrag teilt die Schauspielerin nun einen Einblick in ihre vergangenen Monate. "Rückblick Sommerzeit – 20 Bilder von Menschen, Orten und Dingen", schreibt sie zu den Bildern. Neben Zeit mit ihren Freunden und den Kindern Michael, Joaquin und Lola taucht ihr Ehemann Mark Consuelos besonders oft auf den Schnappschüssen auf.

Nicht nur Kellys Fans sind begeistert von dem privaten Einblick, den die Moderatorin in ihre vergangenen Monate gewährt. Auch ihre Familie ist der Meinung, dass es der perfekte Sommer war. "Bester Sommer aller Zeiten", kommentiert Lola den Beitrag, während Mark schreibt: "Babe, das war ein Sommer wie im Zeitraffer – er ist wie im Flug vergangen." Unter den über 1000 begeisterten Kommentaren finden sich auch einige prominente Namen, die sich über die Bilder der Familie freuen. "Werdet ihr alle noch schöner? Das ist verrückt", schwärmt Star-Moderator David Muir und Jonathan Tucker (42) witzelt: "Ich liebe alle Fotos von Mark ohne Hemd."

Auf den Urlaubsbildern wirken Kelly und Mark verliebt wie am ersten Tag – und genau das sind sie anscheinend auch noch nach vielen gemeinsamen Jahren. Als die beiden 2023 ihren 27. Hochzeitstag feierten, fand die 53-Jährige auf Instagram besonders niedliche Worte für den Riverdale-Darsteller und bezeichnete ihn als "die Liebe meines Lebens". 1995 lernten sich die beiden am Set von "All my Children" kennen und lieben. Ein Jahr später gaben sie sich das Jawort – ihre drei gemeinsamen Kinder machten sie zu einer Familie.

Instagram / kellyripa Lauren Travaglione, Kelly Ripa, Lola Consuelos und Mark Consuelos

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos, September 2024

