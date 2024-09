Lange Pause von der Musik: Adele möchte jetzt schauspielern

Adele (36) kündigte beim Abschluss ihrer Konzertreihe in München vergangene Woche eine lange Pause von der Musik an. Einem Insider zufolge plane die Sängerin, die Bühne gegen die Leinwand zu tauschen, und habe dafür bereits intensiv Schauspielunterricht bei einem Hollywood-Coach genommen. "Wenn sie sich etwas vornimmt, macht sie es zu 100 Prozent", erklärt die Quelle gegenüber Daily Mail. Die "Rolling In The Deep"-Interpretin soll sogar ihr Team dazu angehalten haben, sich an große Filmproduktionsfirmen zu wenden, um passende Projekte für sie zu besprechen.

Bereits im Dezember 2023 deutete Adele in einem Interview mit The Hollywood Reporter an, dass sie Interesse an einer Filmkarriere habe. Sie sprach dabei von einem speziellen Filmprojekt, dessen Autor jedoch noch nicht bereit sei, das Drehbuch zu schreiben. "Das ist die einzige Rolle, die ich je spielen will. Weil ich denke, ich würde sie wirklich, wirklich gut machen", erklärte sie. Um was für eine Verfilmung es sich dabei handelt, ließ Adele offen.

Während ihrer letzten München-Show gab Adele zudem Einblicke in ihre ganz privaten Zukunftspläne. Die Sängerin äußerte den Wunsch, eine kleine Farm zu besitzen, wie Mirror berichtete: "Ich möchte eine kleine Farm haben. Das ist es, was ich tun möchte. Meine Zeit mit Leuten wie euch verbringen, einem Publikum, und mit Tieren, weil ich finde, dass Menschen verdammt noch mal zum Kotzen sind. Menschen nerven mich verdammt noch mal. Sind wir nicht einfach supernervig?" Adele ist bereits stolze Tiermama von drei Hunden und einer Katze. Ihr Sohn wünsche sich außerdem eine Eidechse, und sie habe vor, sich zusätzlich ein paar Hühner anzuschaffen.

Getty Images Adele, Sängerin

Instagram / adele Adele im Juli 2021

