North hat Legasthenie: Kim Kardashian findet rührende Worte

Kim Kardashian (43) ist nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin, sondern auch eine liebevolle Mutter von vier Kindern. Bei ihrer ältesten Tochter North West (11) wurde Legasthenie diagnostiziert – eine Lese-Rechtschreibstörung. Auf Instagram teilt der The Kardashians-Star nun einen Clip, in dem Medienpersönlichkeit Lauren Sánchez (54) über ihre eigenen Erfahrungen als Legasthenikerin berichtet. "Ich reposte das nicht, weil sie meine Freundin ist und ich sie liebe, sondern weil jede Mutter, die mit ihren Kindern mit Legasthenie oder anderen Lernschwierigkeiten zu kämpfen hat, das hören muss, dass alles gut wird", kommentiert Kim ihren Beitrag.

Dass North Legasthenikerin ist, machte die Elfjährige vor einer Weile auf ihrem TikTok-Account publik. In einem Livestream öffnete sie sich gegenüber ihren Fans und verriet: "Leute, ich habe Legasthenie. Wisst ihr eigentlich, was das ist?" Kurz darauf wies Kim ihren Nachwuchs auf sanfte Weise an: "Northie, du plauderst ziemlich aus dem Nähkästchen. Du enthüllst viel zu viel. Ich spreche absichtlich nicht über die Dinge, die du durchmachst." Dann beendete die Tochter von Kanye West (47) ihren Stream auch schon wieder.

Zwar ist North bereits seit einigen Jahren aktiv auf dem Onlineportal unterwegs, währenddessen managt ihre Mama den Account jedoch und kontrolliert, was ihre Tochter postet. In der Vergangenheit schritt die 43-Jährige schon ein paar Mal ein und löschte sogar Videos ihrer Kleinen. Im vergangenen Jahr wurde das Profil der Schülerin vorübergehend deaktiviert. Gegenüber TMZ meinte ein Insider zu wissen, dass der Grund dafür aber nicht Kim gewesen sei, sondern folgender: "North war in letzter Zeit mehr daran interessiert, ihre Kreativität auf andere Bereiche zu konzentrieren und macht eine Pause von TikTok."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Juni 2024

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

