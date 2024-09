Pamela Anderson hat früher mit Selbstzweifeln gekämpft

Pamela Anderson (57) wurde durch ihre ikonische Rolle im knallroten Bikini für den Film "Baywatch" sowie durch zahlreiche Playboy-Cover berühmt. Während ihrer Karriere wurde sie jedoch oft durch das Gefühl geplagt, bloß als "Sexsymbol" gesehen und zeitgleich unterschätzt zu werden. Während des Toronto Film Festivals, bei dem sie ihren neuen Film "The Last Showgirl" vorstellte, gestand die 57-Jährige laut Fox News nun, dass sie selbst einen gewissen Anteil an den daraus hervorgegangenen Selbstzweifeln trug. "Ich habe mich selbst auch unterschätzt", gestand Pamela. Zeitgleich sprach sie jedoch über die Vorteile davon, unterschätzt zu werden: "Nichts zu haben, dem man gerecht werden muss, ist eigentlich eine gute Position", scherzte sie und fügte hinzu: "Man kann alle überraschen. Schon mit einem vollständigen Satz ist man ein Genie!"

In ihrem neuen Film spielt Pamela nun eine Las Vegas-Tänzerin, die wegen ihres Alters aus der Branche gedrängt wird. Diese Rolle sei genau zur richtigen Zeit in ihrer Karriere gekommen, so die Schauspielerin. "Es fühlt sich wie ein Traum an", schwärmte die 57-Jährige und fügte scherzhaft hinzu: "Wenn ich aus einem Traum aufwachen würde und ich hätte [die Rolle in dem Film] in Wirklichkeit gar nicht bekommen, dann wäre ich wirklich sauer."

Pamela stand zuletzt für die Dokumentation "Pamela, A Love Story" vor der Kamera. Hier gab sie Einblicke in ihr Leben abseits der Kameras. Gia Coppola, die Regisseurin von Pamelas neuem Streifen "The Last Showgirl", erklärte, sie habe die Schauspielerin für die Rolle auserkoren, nachdem sie die genannte Dokumentation gesehen hatte. "Niemand außer Pamela hätte diese Rolle spielen können", betonte die Regisseurin. "Ich fühle mich gesegnet und kann diese Möglichkeit jetzt voll auskosten", schwärmte Pamela abschießend über ihr neues Projekt.

Getty Images Pamela Anderson, Erotikmodel

Getty Images Brandon Lee, Pamela Anderson und Dylan Lee, 2023

