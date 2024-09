Pamela Anderson strahlt auf Premiere von "The Last Showgirl"

Am Freitagabend feierte das Drama "The Last Showgirl" mit Pamela Anderson (57) in einer der Hauptrollen seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival. Auf dem roten Teppich setzte die Schauspielerin auf eine Kombination aus Natürlichkeit und Eleganz: So zeigen neue Fotos der Veranstaltung, dass sie fast ohne Make-up und in einem eleganten schwarzen Smoking-Ensemble strahlend für die Kameras posierte. Die Darstellerin perfektionierte den klassischen Look, indem sie ihre blonden Haare zu einem Dutt band.

Die Baywatch-Bekanntheit erschien aber nicht alleine auf dem renommierten Festival: Sie wurde bei der Vorführung von mehreren ihrer gefeierten Co-Stars begleitet – darunter auch die "Freaky Friday"-Berühmtheit Jamie Lee Curtis (65), die ebenfalls ein absoluter Hingucker war. Sie entschied sich dazu, für diesen besonderen Anlass in eine rote Bluse sowie einen schwarzen Lederrock zu schlüpfen. Neben den beiden Promis erschienen auch noch weitere Schauspieler der namhaften Besetzung zur Vorführung, wie Brenda Song (36) und Kiernan Shipka (24).

Die Tatsache, dass Pamela zu dem Event ungeschminkt kam, ist keine wirkliche Überraschung. Das Model ist mittlerweile bekannt dafür, dass sie sich von dem extremen Hollywood-Glamour abgewandt hat und stattdessen auf Natürlichkeit setzt. Im Interview mit Better Homes and Gardens enthüllte sie, dass der Verzicht auf Make-up in der Öffentlichkeit ihr half, den Status als Sexsymbol abzulegen. Diese Entscheidung traf sie vor allem für sich selbst: "Das war der Anfang, das Image abzulegen, das ich immer von mir selbst hatte."

Getty Images Jamie Lee Curtis auf der Premiere von "The Last Showgirl"

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

