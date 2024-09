Travis Barker besucht Grabstätte von seiner Mutter Gloria

Einen solchen Einblick in sein Privatleben gibt Travis Barker (48) seinen Fans nur selten: Auf seinem Instagram-Account teilt der Blink182-Star eine Reihe an Fotos vor einer Grabstätte. Dabei handelt es sich um die Gedenkstätte seiner Mutter Gloria, die er im Alter von 12 Jahren an den Folgen einer Autoimmunerkrankung verloren hatte. Neben Schnappschüssen, auf denen er kniend zu seiner Mama spricht, teilt er unter anderem ein Bild von Himmel und Sonne. "Ich wünschte, der Himmel hätte Besuchszeiten", kommentiert Travis seinen Beitrag mit rührenden Worten.

Den Verlust seiner Mutter thematisiert der Ehemann von Kourtney Kardashian (45) in der Öffentlichkeit nur selten. In seinen im Jahr 2015 veröffentlichten Memoiren "Can I Say" erinnert er sich aber an die frühere Zeit mit ihr zurück – beispielsweise an die gemeinsamen Stunden beim Schlagzeugunterricht. Nachdem sein Papa ihn zu den Stunden angemeldet hatte, begleitete seine Mama ihn regelmäßig. "Mein Vater fuhr uns und meine Mutter saß immer im Zimmer und nahm den Unterricht auf. Sie lernte, wie man Noten liest und die Schlagzeugstöcke richtig hält", sehnte sich der 48-Jährige in vergangene Zeiten zurück. Habe er etwas nicht richtig verstanden, konnte er sich stets an seine Mama Gloria wenden.

Während seiner Kindheit war Gloria Travis' Bezugsperson. Nachdem sie verstorben war, waren er und sein Vater auf sich allein gestellt – doch auch auf Papa Randall konnte er sich stets verlassen. Die Beziehung zu seinem "Pops" ist für den Schlagzeuger "so wichtig", erklärte er einst im Interview mit Vice. Vor allem in Bezug auf seine Karriere sei sein Papa dem Familienvater eine große Unterstützung. "Er begleitet mich bei meinen Geschäftsfusionen. Er hilft mir, Rechnungen zu bezahlen, hält mich organisiert. Ich spreche jeden Morgen mit ihm, wie ein Uhrwerk. Es ist immer gut, ein Elternteil zu haben, der einen bescheiden hält, der einen auf dem Boden der Tatsachen hält", schwärmte Travis.

Instagram / travisbarker Travis Barker im September 2024

Getty Images Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker

