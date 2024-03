Schon länger weg: BTS' J-Hope hat gute Zeit beim Wehrdienst!

J-Hope (30) macht offenbar das Beste aus seiner Zeit beim südkoreanischen Militär. Der Rapper von BTS startete im vergangenen April seinen Wehrdienst. Im Netz tauchen immer wieder Fotos von seiner Militärstation auf. Und wie aktuelle Schnappschüsse auf X nun zeigen, geht es dem "Black Swan"-Interpreten während seiner Ausbildung ganz gut. Auf den Aufnahmen strahlt J-Hope neben seinen Kollegen übers ganze Gesicht. Während seiner restlichen Ausbildungszeit wird der K-Pop-Star als stellvertretender Drill-Instruktor im Army Boot Camp arbeiten. Seine Armee-Zeit wird er voraussichtlich am 17. Oktober beenden. Doch schon vorher gibt es für seine Fans eine Überraschung.

Ende April erscheint J-Hopes neues Solo-Album "Hope on the Street Vol. 1". Über gleich sechs neue Songs dürfen sich seine Unterstützer freuen. In "I Wonder" hört man ihn beispielsweise mit seinem BTS-Kollegen Jungkook (26) – auf dieses Lied freuen sich die ARMYs ganz besonders und können den Release kaum mehr abwarten. Auch mit Selena Gomez` Freund Benny Blanco (35) hat der 30-Jährige zusammengearbeitet, ebenso mit Yunjin von der südkoreanischen Girlgroup LE SSERAFIM.

Der reguläre Zeitraum für den Heeresdienst in Südkorea beträgt 18 Monate. Für die sieben Mitglieder von BTS bedeutet dies, dass sie höchstwahrscheinlich erst Mitte 2025 wieder zusammenkommen. Denn einige der Sänger begannen ihre Ausbildung erst im vergangenen Dezember. Anfang des Jahres hatte Jimin seinen Fans ein ausführliches Update aus dem Trainingslager gegeben. "Ich vermisse euch sehr und die anderen Jungs auch. Wir telefonieren, wann immer wir können", berichtete er in einem handgeschriebenen Brief.

Twitter / BTS_twt J-Hope, Jimin, Jungkook und Suga von BTS im Dezember 2023

Getty Images Jungkook im Juli 2023

Getty Images Die BTS-Mitglieder V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope

