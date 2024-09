Unangenehm? Marc-Robin Wenz gibt mit seinen Sexkünsten an

In Folge 15 von Are You The One – Reality Stars in Love geht es wieder heiß her – und endlich wissen die Fans auch, was es mit der berühmt-berüchtigten Blowjob-Szene mit Marc-Robin Wenz auf sich hat. Denn genau zu dieser kam es in der neuen Episode endlich. "Wir sind hier mittlerweile bei 'Are You The One' FSK 18 angekommen", läutete der Realitystar die folgenden Bilder ein, die ihn und Asena Neuhoff beim Liebesspiel in der Dusche zeigten. Genüsslich trank Marc-Robin aus seinem Weinglas, während er von der Brünetten verwöhnt wurde. Doch dabei blieb es nicht: Auch er hat sich danach wohl mächtig ins Zeug gelegt, wie er im Interviewbereich andeutete: "Ich bin auf jeden Fall der Sexgott, definitiv. Das soll erst einmal einer nachmachen."

Ist Marc-Robin dabei etwas übers Ziel hinausgeschossen? Den selbsternannten Sexgott plagten am Tag nach dem aufregenden Liebesabenteuer nämlich ziemlich große Schmerzen, wie er Asena berichtete: "Mir tut richtig meine Zunge weh, ey." Die einstige Love Island-Kandidatin nahm das belustigt hin und fragte ihn scherzhaft, ob er denn jetzt schon erschöpft sei. Das konnte er so nicht stehen lassen und entgegnete selbstsicher: "Du sprichst hier mit dem Sexgott, Alter. Auch mit Muskelkater geht das." Dabei sei es ihm anscheinend wichtig gewesen, der Beauty und den Zuschauern einmal mehr klarzumachen, was für ein guter Liebhaber er denn sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beauty und der einstige Temptation Island-Teilnehmer intim miteinander geworden sind. Bereits in den vergangenen Folgen gingen die beiden auf Tuchfühlung – und hatten sogar im berühmt-berüchtigten Boom Boom Room Sex. "Ja, wir waren halt beide nicht standhaft und haben es nicht mehr ausgehalten", beichtete Marc-Robin nach den heißen Stunden mit Asena.

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige