Unerwartet: Royals gratulieren Prinz Harry zum Geburtstag

Prinz Harry (40) hat heute einen besonderen Grund zum Feiern: Er wird 40 Jahre alt. Zu seinem Ehrentag hat der royale Aussteiger nun auch Glückwünsche von der britischen Königsfamilie erhalten. "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!", lautet es zu einem lächelnden Schnappschuss von Harry auf Instagram. Sein älterer Bruder William (42) und seine Frau Kate (42) haben ihm bislang allerdings nicht gratuliert.

Für die Royal-Fans kommen die Glückwünsche zu Harrys 40. Geburtstag ebenso überraschend. In der Kommentarspalte wird dennoch klar, wie sehr sich die Community über diesen besonderen Post freut. "So einen Post gab es seit Jahren nicht mehr in Bezug auf Harry. So schön zu sehen!" oder "Ich finde das klasse von den Royals", lauten nur zwei der unzähligen Nachrichten. Ein weiterer User schließt sich an und schreibt hoffnungsvoll: "Es ist sehr nett vom König, Prinz Harry zum Geburtstag zu gratulieren. Ich hoffe, es geht ihm gut und dass bald eine Versöhnung kommt."

Es wird jedoch als unwahrscheinlich angesehen, dass sein Bruder William ihm am heutigen Tag Glückwünsche ausrichten wird – immerhin sollen die Geschwister Medienberichten zufolge seit über zwei Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben. 2020 hatten Harry und seine Frau Meghan (43) eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Sie legten ihre royalen Verpflichtungen ab und kehrten dem britischen Königshaus den Rücken. Daraufhin wanderte das Paar zusammen mit seinen zwei Kindern nach Amerika aus und lebt seither eher zurückgezogen an der kalifornischen Riviera.

Getty Images König Charles und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

