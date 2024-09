König Charles will Prinz Harry am Geburtstag wohl anrufen

Prinz Harry (39) wird an diesem Wochenende seinen 40. Geburtstag in seiner Wahlheimat Kalifornien feiern – jedoch ohne die Anwesenheit der britischen Königsfamilie. Obwohl der Mann von Herzogin Meghan (43) angeblich derzeit keinen Kontakt zu König Charles (75), Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) pflegt, heißt es, sein Vater habe vor, an diesem besonderen Tag eine Geste der Versöhnung zu zeigen. Laut Royal-Insidern soll Charles seinem jüngsten Sohn an seinem runden Geburtstag die Hand reichen, um die Spannungen der vergangenen Jahre zu lindern. "Es gibt noch eine Menge Liebe zwischen den beiden", berichtet der Informant gegenüber Daily Express.

Berichten zufolge plant der König, Harry am Sonntag zu seinem 40. Geburtstag zu kontaktieren. Der Informant verrät weiter: "Der König wird Harry an seinem Geburtstag anrufen. Obwohl die Familie nicht mehr so eng verbunden ist wie früher, besteht immer noch viel Liebe. Sie nutzen oft Skype für ihre Gespräche, da sie sich dabei sehen können. Es wird alles von den Mitarbeitern organisiert, es läuft also reibungslos ab." Bislang äußerten sich aber weder Charles noch Harry öffentlich zu diesen Behauptungen.

Harry hat für seinen 40. Geburtstag große Pläne. Wie ein Bericht von Hello! vor wenigen Tagen enthüllte, werde der Herzog von Sussex zusammen mit Meghan, ihren gemeinsamen Kindern und einer Handvoll Freunde feiern. Das Fest soll in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, stattfinden. Neben der Party plane Harry auch einen Kurzurlaub in den Bergen mit seinen Liebsten. Doch damit nicht genug: Harry habe auch einige prominente Gäste eingeladen: Auf der Gästeliste stehen angeblich unter anderem die TV-Ikone Oprah Winfrey (70), Komikerin Ellen DeGeneres (66), Sängerin Katy Perry (39) und Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51).

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

