War Olli Pocher trotz Hausverbot bei Stefan Raabs Boxkampf?

Oliver Pocher (46) sorgte am Samstagabend bei Stefan Raabs (57) Boxkampf in Düsseldorf für Furore! Das Event, bei dem der Entertainer zum dritten Mal gegen Regina Halmich (47) kämpfte, zog fast 14.000 Zuschauer an. Kurz vor 22 Uhr postete Olli auf Instagram ein Foto der Halle und schrieb darunter: "Na, wo bin ich?" Damit ließ er seine Follower vermuten, selbst vor Ort zu sein. Das Gerücht, dass sich der Komiker möglicherweise unter den Zuschauern aufhielt, verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer.

Das Problem an der Sache: Laut Bild habe Olli eigentlich Hausverbot, weil er und Stefan sich so gar nicht leiden können. Die Vorstellung, der Raab-Feind könnte sich verkleidet unter die Zuschauer gemischt haben und wolle eventuell für Chaos sorgen, ließ bei einigen Sicherheitsleuten die Alarmglocken läuten. Bereits im Vorfeld des Events war Sorge aufgekommen, dass auch Raabs TV Total-Nachfolger Sebastian Pufpaff (48), mit dem er mittlerweile auch nicht mehr grün sein soll, unangekündigt auftauchen könnte. Als dann das Gerücht um die vermeintliche Anwesenheit des Comedians die Runde machte, herrschte am Ring sichtlich große Aufregung. Die Situation entspannte sich erst, als Olli das Rätsel wenig später mit einem erneuten Posting auflöste. Auf dem Bild in seiner Story lag er gemütlich mit seinen Söhnen in Köln im Bettchen.

Dass der Blondschopf nicht besonders viel von dem Moderator hält, machte er erst vor einigen Tagen in dem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" mit Ex Sandy Meyer-Wölden (41) deutlich. "Ich bin gespannt, wie innovativ es ist, als 57-Jähriger einer 45-jährigen Ex-Sportlerin in die Fresse zu hauen. Das ist lustig", stichelte er hämisch gegen das geplante Comeback des Entertainers. Auch schon vor einigen Monaten, als Stefan den großen Kampf mit mehreren Videos im Netz angekündigt hatte, fand Olli harte Worte: Er fand die Clips "weder besonders lustig, noch geil, noch innovativ".

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

