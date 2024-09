Artem Chigvintsev fordert Ehegattenunterhalt von Nikki Bella

Artem Chigvintsev (42) hat in Reaktion auf die Scheidungseinreichung seiner Noch-Ehefrau Nikki Bella (40) finanziellen Unterhalt von ihr gefordert. In Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, fordert der Dancing with the Stars-Profi, dass ihm Ehegattenunterhalt zugesprochen wird, während Nikkis Anspruch auf diese Unterstützung gestrichen werden soll. Darüber hinaus verlangt Artem, dass seine Ex seine Anwaltskosten übernehmen soll. Aus den Unterlagen geht außerdem hervor, wie lange die zwei ein Paar waren: Demnach hielt die Ehe vom 22. August 2022 bis zum 19. Januar 2023.

Nikki reichte am 11. September die Scheidung ein – nur zwei Wochen nach der Verhaftung von Artem wegen des Verdachts auf körperliche Misshandlung eines Ehepartners. Damals bestätigte Nikkis Sprecher gegenüber dem Magazin die Trennung: "Nikki hat die Scheidung eingereicht. Sie bittet weiterhin um Privatsphäre für sich und ihre Familie in dieser Zeit." Im Rahmen ihrer Scheidung beantragte die ehemalige WWE-Wrestlerin das volle Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Matteo, wobei Artem ein Besuchsrecht eingeräumt werden soll. Auch war Nikki für die Aufhebung von Ehegattenunterhalt für beide Parteien. Es scheint, als wären die beiden sich noch nicht recht einig.

Die beiden lernten sich 2017 kennen, als Nikki noch mit John Cena (47) verlobt war. Nachdem sie sich 2018 von dem Wrestler trennte, wurde ihre Beziehung zu Artem 2019 öffentlich. Sie verlobten sich im November 2019, begrüßten Sohn Matteo im Juli 2020 und heirateten schließlich im August 2022. Vor wenigen Wochen machten dann jedoch Negativschlagzeilen die Runde: Der Tanzprofi wurde wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt in Polizeigewahrsam genommen.

